Por retrasos en obras, suspenden clases en vereda de Santa Rosa de Lima, Bolívar

185 estudiantes del centro educativo de Chiricoco, vereda del municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, están sin clases de esta semana por cuenta de las obras de adecuación que contrató la Gobernación de Bolívar y que inicialmente estaban previstas para entregarse a la comunidad en febrero, pero ahora, por una prórroga otorgada por la Gobernación, esos trabajos irán hasta mayo.

La rectora del plantel, Miriam Quintana, denuncio en La W que en su momento le anunciaron que la idea era que las aulas estuvieran listas a finales de febrero, para afectar lo menos posible a los estudiantes, ante los retrasos, los estudiantes han tenido que ser reubicados en fincas vecinas.

“Lo padres dicen que no hay condiciones para que los estudiantes den clases donde están, porque reubicamos a los estudiantes de primaria en unas fincas y a los de bachillerato en unos salones que no están siendo intervenidas, pero no tenemos actualmente los baños, porque esos sí están siendo intervenidos, entonces los que no están en las fincas sino en el plantel no tiene donde hacer sus necesidades”, explicó Quintana.

Según precisó la rectora, “la situación se agrava desde esta semana porque los señores que me habían prestado sus fincas ya no quieren tener a los niños ahí, porque dicen que ya ha pasado mucho tiempo y que las situaciones ahora con el invierno se empeoran y que ellos necesitan tener sus fincas libres”.

Para este martes fue programada una protesta en el municipio de Santa Rosa, la tercera desde que empezaron los retrasos en la entrega de las obras. La W consultó a la Secretaría de Educación de Bolívar y desde esa dependencia indicaron que están al tanto de la situación, por lo que han solicitado a la Alcaldía de Santa Rosa prorrogar contratos en las sedes alternas para no interrumpir el normal desarrollo de las jornadas académicas.

“Tuvimos conocimiento de esta denuncia y se le indicó al Alcalde municipal la necesidad de extender los contratos de arriendo de sedes alternas para garantizar la prestación del servicio educativo entretanto se entrega la sede; que insistimos se encuentra dentro de los plazos establecidos para la entrega”, precisó la secretaría Verónica Monterrosa.

La funcionaria señaló que las obras de este centro educativo están dentro de “la prórroga realizada a los contratos de mejoramiento para las zonas de Dique-Montes de María y; Depresión Momposina-Sur de Bolívar”.

Mario Rodríguez, alcalde de Santa Rosa de Lima, dijo a La W que las fincas usadas como sedes alternas se niegan a seguir recibiendo a los estudiantes, por lo que están insistiendo en la necesidad de una reunión con los contratistas para saber con certeza cuándo están listas la aulas.