Denuncian a supuesto estafador inmobiliario en Medellín

Sigue La W reveló denuncias de un supuesto estafador inmobiliario. Se trata de Harold Arango Gómez, acusado por estafa desde 2017.

Lucy López, quien denunció una estafa de más de $40 millones, contó que la modalidad de Arango consiste en realizar un contrato directo asegurando que tiene problemas con su tarjeta de crédito.

“Tenía mi apartamento en las páginas de Airbnb y dijo que tenía problemas con sus tarjetas de crédito. Supuestamente hizo una transferencia de $18 millones que cubría los dos primeros meses, estuvo a punto de comprar el apartamento. Pasaron 15 días y nunca apareció en mi cuenta. Por cuatro meses duró sin pagar servicios”, relató López.

A propósito de la denuncia, Harold Arango Gómez respondió que el caso está ante una fiscalía.

“Nunca me mostró movimientos y cuando salimos de su apartamento fue porque ella mandó a unas personas y agredieron a una persona adulta. Sí pagué la plata. No tengo idea qué paso porque no tuve una respuesta formal de su banco que nunca había llegado el dinero”, respondió Arango a Lucy López.

Mónica Rojas, quien denunció una estafa de $20 millones, aseguró que le enviaron el soporte de un giro por el alquiler de una propiedad, pero nunca le apareció el dinero. “Me mandó el soporte del giro y de pronto me parecía cierto que podría pasar. No instauré denuncia, decidí hablar personalmente con él”, contó.

Harold Arango Gómez también respondió a la denuncia de Rojas, con quien tuvo una relación cercana. “Yo me cambié de banco, no le he pagado. Fui claro en decirle que la plata se la entregaba en la Fiscalía para no tener problemas”, respondió sobre el caso de Rojas.

Otra de las afectadas es Alejandra Betancur, quien denunció una estafa de $14 millones. Según contó, se habría presentado una irregularidad con la documentación y su cédula.

“El banco dijo que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo el señor y que no me podrían dar más información. El Banco Falabella dijo que era falso, cometió falsedad en documento público, hace toda una estafa y cuando entré a buscarlo en las redes encuentro todo esto”, relató.

Ante la acusación, Arango se defendió asegurando que su cédula no tiene ningún inconveniente. “A la señora no la conozco, claramente tuve una cuenta con Falabella, pero no falsifiqué ninguna cuenta. Me han dicho que no hay ningún problema, que la cédula es real”, dijo sobre el caso de Betancur.