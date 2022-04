Apple deberá pagar 100.000 dólares por la demanda que presentó usuario al no incluir cargador en Iphone

Apple. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Desde el 2020, en el lanzamiento del Iphone 11, la empresa Apple anunció que los teléfonos móviles se venderían sin ningún accesorio adicional, es decir, sin audífonos y cargador. Debido a esto, varios usuarios se quejaron por los altos costos del dispositivo y desde ese entonces, un gasto más, en el cargador.

Y aunque ya han salido 2 teléfonos más, cada uno con sus versiones de plus, pro y básico, un juez brasileño interpuso una denuncia a la empresa estadounidense Apple, argumentando que es una compañía ‘abusiva e ilegal’.

El juez Vanderlei Caires Pinheiro, le ordenó a Apple un pago por 5000 reales brasileños, que equivalen a mil dólares.

Según documentos judiciales del medio estadounidense Insider, “obligó al consumidor a comprar un segundo producto de su fabricación exclusiva”, tratándose del adaptador de carga correspondiente.

La compañía de la manzana se refirió al respecto anunciando que los dispositivos vienen con un cable USB-C a Lightning, lo que permitiría que los usuarios accedan a la compra de cualquier otro adaptador.

Sin embargo, para Caires no fue una respuesta válida, pues según él, el cable no funciona con cualquier adaptador de pared, e incluso, no llegaría a servir ni a ser beneficioso para el dispositivo, la conexión de dicho accesorio de otra marca.

Por su parte, la empresa de tecnología aseguró que ya no venden estos productos por un supuesto cuidado ambiental. A lo que el juez respondió, “no es adecuado que tal medida busque reducir los impactos ambientales, con toda evidencia, la demandada sigue fabricando un accesorio tan esencial, pero ahora lo vende por separado”.

El costo de un adaptador en cualquier tienda Apple, oscila entre los 100 mil pesos colombianos.