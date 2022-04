“Él (Gustavo) no sabía que yo iba a ir a la cárcel”: Juan Fernando Petro

El hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, habló en La W Radio acerca de su vista a la cárcel La Picota y señaló que no tuvo nada que ver con el Pacto Histórico y que el candidato presidencial no sabía de esta visita.

“Esa invitación ya estaba desde tiempo atrás a través de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación como ya lo habíamos explicado anteriormente. Yo fui porque eso es lo que hago en mi vida y lo que me interesa; trabajamos comprometidos en los territorios para reconciliación, paz y perdón, algo que no se ha entendido en este país”, expresó.

Acerca de si habló con Gustavo Petro tras la polémica que se generó por su visita a la cárcel, que generó críticas al candidato presidencial, señaló: “Claro que sí, hemos hablado y se preocupó mucho porque fue algo que lo tomó por sorpresa, no era algo planeado entre los dos… Yo le he explicado cuál es mi trabajo y mi función en esto y hay puntos donde se toca lo que él está planteando con lo que nosotros hemos trabajado en estos años y esto se presta para suspicacias de que él me ha mandado a mí para desarrollar los procesos conocidos por la opinión pública, pero él no sabía que yo iba a ir a la cárcel”.

“Queremos cambiar esa dinámica de que la paz, el reconocimiento de la reconciliación entre los colombianos es el único camino viable para la construcción de una sociedad que se identifica de una manera propositiva hacia el futuro”, concluyó Juan Fernando Petro.

Escuche la entrevista completa a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro: