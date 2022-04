Cinco muertos, entre ellos un bebé, y 18 heridos dejó ataque ruso en Odesa

cochecitos vacíos, imágenes de jóvenes víctimas con ropa de bebé cubierta con "sangre falsa", durante una protesta para resaltar la difícil situación de niños víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania . (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images) / KENZO TRIBOUILLARD