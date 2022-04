Declaran infundada la recusación contra la fiscal Angélica Monsalve

Colombia

Es 25 de abril de 2022. Llegó el día. Hoy será la audiencia de imputación de cargos contra Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá, y sus tíos, los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla. Por lo menos debería ser hoy.

La fiscal delegada ante los jueces del circuito Angélica Monsalve considera que tiene elementos suficientes para imputar a los poderosos señores Ríos por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Se trata de la misma fiscal que recibió presiones documentadas aquí en La W.

Un episodio que envuelve al ‘zar de las basuras’ y las empresas de servicios Alberto Ríos Velilla, padre de uno de los imputados, al exfiscal general Néstor Humberto Martínez y al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, quien fue grabado mientras le decía a la fiscal Monsalve:

Que es aceptable adelantar lobbies por fuera de un proceso para favorecer a un implicado.

Que eso no es tráfico de influencias.

Que quien se niegue a aceptar esa conducta, como la fiscal Monsalve, no conoce cómo funciona la sociedad.

Que esa es la vida y todos los días se presentan comportamientos similares. Es decir que el ejercicio de influencias sobre funcionarios judiciales debe considerarse normal.

Después de que la fiscal Monsalve se negara a aceptar las presiones, recibió una orden de traslado al Putumayo, que la Fiscalía justifica en supuestas “necesidades del servicio”, una figura usada para trasladar fiscales incómodos.

El expediente iba a ser reasignado a ocho fiscales, según le dijeron fuentes del ente acusador al periodista Juan David Laverde del Canal Caracol. Pero gracias a la atención de la opinión pública, el caso sigue en manos de la fiscal Monsalve, quien teóricamente deberá presentar hoy su solicitud de imputación de los señores Ríos ante un juez de la república.

Adicionalmente, en medio de las denuncias de estas presiones, la Fiscalía reveló un supuesto plan para matar a la fiscal Angélica Monsalve, atribuido al Clan del Golfo. Sin embargo, la fiscal no maneja ningún caso de narcotráfico, solamente delitos de cuello blanco. Por lo demás, el Clan del Golfo, a través de su razón social Autodefensas Gaitanistas de Colombia, negó cualquier plan contra la funcionaria.

Como sea, la fecha programada para la audiencia de imputación a los señores Ríos llegó. Es hoy (25 de abril), pero el viernes en la tarde se presentó una jugada sorpresa. Así de golpe apareció un nuevo abogado en el caso. El apoderado de Felipe Ríos había sido el doctor Juan David Riveros de la firma Sampedro & Riveros. Ahora él presentó como su suplente al conocido penalista Jaime Lombana.

El viernes pasado (22 de abril), cuando faltaba un día hábil para la celebración de la audiencia, el siempre listo doctor Lombana presentó una recusación contra la fiscal Monsalve que fue negada esta mañana.

Dicha recusación buscaba quitarle el proceso a la fiscal por unas razones bastante discutibles:

Sostiene Lombana que la fiscal Monsalve no puede imputar a Felipe Ríos porque hizo declaraciones a los medios . La verdad es que la primera declaración de ella fue el 27 de marzo y la formulación de imputación estaba radicada un mes antes, el 23 de febrero.

. La verdad es que la primera declaración de ella fue el 27 de marzo y la formulación de imputación estaba radicada un mes antes, el 23 de febrero. Afirma también el abogado Lombana que la fiscal Monsalve señaló públicamente a su cliente como culpable . Revisé todas las declaraciones de la fiscal Monsalve y ella nunca dice que es culpable, sino que hay razones para imputarlo. Es decir, para llevarlo ante un juez que decidirá si es culpable o no.

. Revisé todas las declaraciones de la fiscal Monsalve y ella nunca dice que es culpable, sino que hay razones para imputarlo. Es decir, para llevarlo ante un juez que decidirá si es culpable o no. Según el escrito de Lombana, la fiscal tiene enemistad personal con Felipe Ríos . Ella dice que no conoce al señor Ríos, ni a su papá, ni a su madrastra, tampoco a sus tíos Javier y Carlos Ríos Velilla. La ley establece que la enemistad debe ser probada, grave y recíproca.

. Ella dice que no conoce al señor Ríos, ni a su papá, ni a su madrastra, tampoco a sus tíos Javier y Carlos Ríos Velilla. La ley establece que la enemistad debe ser probada, grave y recíproca. También dice Jaime Lombana que la fiscal Angélica Monsalve reveló piezas reservadas del proceso contra los señores Ríos , sin embargo, ella ha hablado exclusivamente sobre las presiones que ha recibido para que cambie su decisión de imputarlos no de ninguna pieza del proceso.

, sin embargo, ella ha hablado exclusivamente sobre las presiones que ha recibido para que cambie su decisión de imputarlos no de ninguna pieza del proceso. Lombana asegura algo cierto. Afirma que la fiscal dijo que a imputación “solo lleva casos con vocación de sentencia condenatoria”, cita la frase como un prejuzgamiento, pero en realidad por regla general si un fiscal pide imputación es porque considera que hay razón para acusar y si la acusación prospera debería terminar en condena. Vocación no quiere decir otra cosa.

y si la acusación prospera debería terminar en condena. Vocación no quiere decir otra cosa. El penalista acusa a la fiscal de haber dicho que su defendido Felipe Ríos es “un asco”. La verdad es que ella usó la palabra “asco” para referirse a las presiones que recibía. Sus afirmaciones están en una grabación con Rodrigo Noguera.

Anexa además una carta de Ana Catalina Noguera que el doctor Lombana llama derecho de petición. Según la Constitución y la ley, el derecho de petición solo se puede ejercer ante autoridades y entidades particulares que presten servicios públicos. Ninguna de esas condiciones la cumple la señora Noguera, hija del rector de marras.

El abogado Jaime Lombana sazona su recusación a la fiscal Angélica Monsalve con expresiones como “funcionaria llena de prejuicios y malquerencias”, “amañada, ofensiva e inamistosa”; y también usa insinuaciones –en mi opinión– irrespetuosas frente a una fiscal y a una mujer. Cito solo una de ellas, hay otras que no voy a reproducir: “Quiero dejar claro que no me estoy refiriendo a asuntos de su órbita personal o privada, no me incumben”.

Como sea, la recusación fue resuelta hoy mismo. Una asesora del despacho del fiscal general Francisco Barbosa, la doctora Miriam Rojas, la declaró infundada.

El abogado Lombana, con su descomedido escrito, no logró lo mismo que quería el rector Rodrigo Noguera grabado haciendo lo que hizo. La fiscal presentará hoy su imputación contra los señores Ríos.