Habla la fiscal trasladada al Putumayo tras imputar a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla

Mi esposa María Cristina Uribe, periodista como yo, dice en broma –o tal vez en serio– que la independencia es un método que aplico para quedar mal con todo el mundo.

Quizás tenga razón. La verdad es que no me gusta mortificar a la gente, pero el periodismo de investigación y de opinión, de vez en cuando, se cruza con intereses de personas conocidas o de colegas. Cuando eso sucede, igual tengo que cumplir con mi deber.

Este fin de semana, publiqué en Los Danieles una columna que se llama ‘Fiscal Castigada’. Relata una historia terrible para una fiscal local y para su familia. Después de cumplir con su deber legal, a pesar de las presiones, recibió una resolución firmada por una agente del fiscal general Francisco Barbosa, ordenando su traslado al Putumayo.

Para que hablemos claro, el fiscal Francisco Barbosa la castiga mandándola a una zona de riesgo, lejos de los suyos y así, prácticamente, obligándola a renunciar.

La fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica Monsalve Gaviria, citó hace unas semanas a imputación de cargos a tres miembros de una familia de poderosos contratistas: Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla.

El señor Alberto Ríos, multimillonario empresario de la basura y de compañías de servicios públicos como Enertolima, Enerpereira y Air-E de Barranquilla, es un personaje influyente en la política, muy cercano a Germán Vargas Lleras, con amigos en los medios y compañero sentimental de la periodista Darcy Quinn, quien sostiene que es innecesaria su mención en este contexto, ya verán ustedes por qué es periodísticamente relevante el nombre de Darcy Quinn en este caso.

La fiscal Monsalve considera que los señores Carlos y Javier Ríos Velilla y el señor Felipe Ríos Londoño, deben ser imputados por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La razón es que los tíos Ríos Velilla aparentemente lograron, durante la alcaldía de Samuel Moreno, una concesión por 16 años para manejar el recaudo de TransMilenio, un contrato multimillonario, como pocos se ven. Lo único malo es que el sobrino Felipe Ríos Londoño era concejal mientras se adelantaba la licitación.

Los tres señores Ríos tienen todo el derecho a defenderse y a probar su inocencia en un juicio. Lo que no puede hacer ninguno de ellos, ni sus parientes, es presionar a la funcionaria para que cambie de parecer.

Pues bien, la fiscal Monsalve recibió una razón y un papel para que modificara su concepto.

El cabildeo empezó con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, con quien hablé el viernes (25 de marzo) de este tema. Empezó aclarándome que él no litiga en penal, sino en el área comercial. Luego me contó que hace unos días lo buscó Alberto Ríos Velilla para pedirle un favor, diciéndole que se había enterado de que la fiscal que estaba imputando a sus familiares, especialmente a su hijo, había sido nombrada por él y que creía que la funcionaria actuaba por razones políticas.

El exfiscal Martínez le dijo que la hoja de vida de esa fiscal se la había enviado Rodrigo Noguera Calderón, el rector de la Universidad Sergio Arboleda. Néstor Humberto Martínez me dijo el viernes que Alberto Ríos consideraba que la fiscal Monsalve estaba persiguiendo a su familia.

Anoche, a través de WhatsApp, el doctor Martínez me precisó que ofreció contactar a Alberto Ríos con Rodrigo Noguera con el propósito de que le aclarara que la fiscal no tenía ningún origen político y no para que le dijera que dejara de perseguir a su familia.

Llamó al rector Rodrigo Noguera me dijo que no recuerda conocer a Alberto Ríos, ni haber tenido reunión con él. Néstor Humberto Martínez confirma que la reunión entre el rector Noguera y Alberto Ríos se concretó.

Hay una prueba que puede refrescar la frágil memoria del rector, se trata de su agenda de hace dos semanas. En su propia letra están marcadas dos citas para el lunes 7 de marzo: a las 8 de la mañana “Néstor H” y a las 11 “Alberto R”.

Por cierto, el doctor Noguera hace unos meses también olvidó que en la rectoría de la Sergio Arboleda reunió al fiscal ad-hoc para el caso de Odebrecht, Leonardo Espinosa, con Óscar Iván Zuluaga, para hablar de otro lobby en la Fiscalía, esa vez a favor de su hijo David Zuluaga.

Esa reunión fue el 7 de marzo. El rector Noguera parece que esa semana sí se acordaba de todo, porque prontamente le hizo llegar la razón a la fiscal Angélica Monsalve y un papel de nueve puntos que dice que no hay razón para imputar a Felipe Ríos, el hijo de Alberto Ríos.

La fiscal respondió que insistiría en la imputación porque era su deber legal. Esa misma semana pidieron el traslado de la fiscal Monsalve al Putumayo. Lo hicieron el sábado, no un día hábil, sino el sábado. El lunes salió la resolución notificándole el traslado.

Anoche, muy tarde, le envié un mensaje de texto a Darcy Quinn preguntándole si ella había escrito ese papel. Hasta el momento, no he recibido respuesta suya.

El fiscal general Francisco Barbosa fue alumno de la Sergio Arboleda y también profesor, aunque en los últimos meses de su estadía solo cobraba el sueldo sin cumplir con su deber, según lo denunció el entonces decano de derecho Leonardo Espinosa.

Estos son los hechos. Todos los nombres que se mencionan son necesarios.