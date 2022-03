No se puede tener carácter dentro de la Fiscalía; es un asco: fiscal Angélica Monsalve

Daniel Coronell reveló la historia de la fiscal Angélica Monsalve, quien después de cumplir con su deber legal, a pesar de las presiones, recibió una resolución firmada por una agente del fiscal general Francisco Barbosa, ordenando su traslado al Putumayo.

La fiscal Monsalve Gaviria citó hace unas semanas a imputación de cargos a tres miembros de una familia de poderosos contratistas: Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla.

Debido a esta imputación, la fiscal Monsalve asegura que decidieron trasladarla y sacarla del caso. En entrevista con La W, la fiscal se refirió a los hechos y contó detalles de su traslado. “Ese documento yo no le di mucha importancia, me dio fue risa lo que hicieron porque eso es tráfico de influencia, ellos tenían que ir al despacho para hablar conmigo procesalmente y no ir ante el doctor Rodrigo Noguera y mucho menos Néstor Humberto Ramírez hacer un lobby (…) el documento decía que yo había desempolvado ese proceso, decía que Felipe Ríos había tramitado esa ley que habla de las inhabilidades y que cómo iba a violar esa ley”.

Además, fue enfática al mencionar que el papel que le fue entregado no fue redactado por un abogado o alguien con experiencia jurídica. “Fue un burdo documento”.

Por otra parte, Angélica Monsalve habló sobre la posibilidad de que su traslado se haya dado por la imputación de cargos de Carlos y Javier Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño. “En la Fiscalía es una guerra interna, los fiscales no sabemos si tenemos que trabajar o tenemos que vivir con el corazón asustado porque nos van a cambiar (…) a mí ya me han intentado cambiar varias veces, unas tres veces, también me han cambiado de boca, eso desanima al fiscal, le da a uno miedo coger una carpeta”.

Agregando que “por fortuna yo no soy miedosa, creo en mi trabajo, para eso me pagan, a mí no me paga el señor fiscal, me pagan los colombianos que exigen resultados en la justicia”.

De acuerdo con Monsalve, el caso fue reasignado a ocho fiscales y está a punto de prescribir. “El fraude procesal ya va a prescribir, quizás el interés indebido no, pero es que es un caso muy viejo, data del 2011, es muy viejo. Yo como fiscal también tenía un plan de acción dentro de mi despacho, ahí no se puede trabajar”.

Por otra parte, la fiscal fue crítica con la Fiscalía y rechazó la labor que se está haciendo en la entidad “qué asco, cómo se puede trabajar así, que miedo, que nervios, no se puede tener carácter dentro de la Fiscalía, no se puede tener autonomía porque es un asco”.

Añadiendo que “yo soy la única que me atrevo a hablar, allá los fiscales viven asustados (…) yo soy la voz de muchos fiscales, soy la voz porque no hablan, se callan, yo también necesito mi trabajo, pero yo tengo dignidad, si tengo que renunciar pues renuncio, nadie me va a pisotear”.

Para finalizar, la fiscal Monsalve aseguró que no se trasladará al Putumayo. “No me voy a ir, no le voy a dar gusto al fiscal general de la Nación, los fiscales necesitamos apoyo de la Fiscalía, va a ser un juez quien me va a decir si me voy, no el fiscal”.

Escuche la entrevista completa a continuación: