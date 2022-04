Enrique Gómez interpone recurso legal contra el Gobierno por falta de anticipos para su campaña

Ante el Consejo de Estado, el candidato presidencial Enrique Gómez presentó un incidente de desacato contra el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional.

El argumento es que no le han autorizado el giro de los anticipos para su campaña presidencial, como lo dispone la sentencia de la Corte Constitucional que revivió la personería jurídica del Movimiento de Salvación Nacional.

“Lo que pasa es que el ministro de Hacienda no tolera la crítica, no tolera que se le diga la verdad sobre su irresponsabilidad en el manejo fiscal y su fracaso en las metas sociales. Y por eso ha decidido que tenemos que demostrar haber sacado el 4% en las eleciones de 2018, eso es imposible porque el movimiento no existía”, dijo.

Y es que el candidato denunció que esta situación lo deja en condiciones de desigualdad frente a otros aspirantes.