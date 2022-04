Un año después del paro nacional: ¿en qué ha cambiado el país y qué ha pasado con las víctimas?

Un año después del paro nacional: Una historia que no termina. Foto: Getty Images. / Daniel Romero

Este 28 de abril se conmemora en Colombia un año del paro nacional, varias organizaciones estudiantiles y sociales convocaron a la ciudadanía para que salieran a las calles de diferentes ciudades del país, para conmemorar la vida de las personas que murieron a raíz de las protestas del 2021.

Sigue La W habló con diferentes sectores para analizar cuáles fueron las consecuencias del paro nacional y cuáles han sido los avances desde esas movilizaciones.

En entrevista con Sigue La W, Emilio Archila, exnegociador del Gobierno de Duque con el Comité del Paro resaltó que “este tema sigue estando muy vigente no solamente el análisis que se debe hacer sobre la protesta pacífica como uno de los derechos constitucionales como una parte importante de la democracia del país, sino en los aspectos que en su momento fueron planteados en la emergencia”.

Asegurando, además, que el país avanzó de una manera muy positiva “nosotros hoy en día como Nación, entendemos que la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe respetarse y garantizarse”.

Por su parte, Alejandro Lanz, director de la ONG Temblores, quienes denunciaron agresiones contra civiles por parte de la Policía y el Esmad durante las protestas, aseguró que durante el paro tuvieron registro de más de 5.340 casos de violencia policial.

“En 2021 publicamos un informe que daba cuenta de 289 homicidios cometidos por parte de la Policía cometidos desde el 2017 y hasta el 2019, 39.600 casos de violencia física y 102 de violencia sexual”, indicó.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también participó en Sigue La W, e hizo énfasis en estar de acuerdo en la protesta legítima, sin embargo, resaltó que las manifestaciones se utilizaron para fines políticos.

“El paro dejó a Cali muy dividida, golpeada y fragmentada (…) fue aprovechada la pobreza, el desespero de las personas para incentivarlas a protestar, pero lo llevaron a un nivel de bloqueos, destrucción y odio que fue aprovechado para las elecciones del Congreso”, dijo Garcés.

En respuesta a los señalamientos del representante Garcés, quien aseguro que la izquierda se habría beneficiado con los apoyos al paro nacional, el abogado del colectivo José Alvear Restrepo y representante electo del Pacto Histórico, Alirio Uribe, indicó que “lo que pasó realmente en el paro nacional es que hemos tenido el peor gobierno en las últimas décadas, en cabeza del presidente Duque (…) el presidente Duque y su gobierno se graduó como el gobierno que más ha usado la violencia contra la ciudadanía”.

Adicionalmente, señaló que para ese entonces, “el Pacto histórico no existía como tal, el Pacto Histórico no surgió del paro, el paro expresaba el descontento de la gente frente a un gobierno que no dialogó, el presidente Duque nunca se sentó a dialogar con los manifestantes”.

¿Qué ha pasado con las personas que fueron capturadas en el paro nacional?

Jennifer Hernández, abogada del colectivo Primera Línea Jurídica, señaló en Sigue La W que actualmente lleva el proceso de un joven en el caso de Engativá, debido a que los demás casos que llevaba se han podido archivar antes de la acusación.

Y a pesar de que no dio mayores detalles de su caso, dejó claro que “la judicialización de los jóvenes evidencia una intervención desproporcionada en la protesta. A mi juicio se ve una ruptura del orden constitucional”.

En otro de los casos presentados se encuentra Andrea Botache, abogada del colectivo Primera Línea Jurídica, quien tiene a cargo actualmente 3 casos.

¿Qué ha pasado con las víctimas?

Para finalizar, Sidssy Vásquez, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado durante el paro nacional del año pasado, señaló que el caso aún no ha sido resuelto.

“Hasta ahorita no tenemos respuesta de la Fiscalía, no tenemos ningún imputado, ninguna indagatoria contra nadie. No tenemos certeza de que el caso se vaya a solucionar”.

En cuanto a los responsables del crimen, Vásquez aseguró que para la familia del joven, fue el Estado quien asesinó a Lucas Villa.

En cuanto al caso de Carlos Andrés Rincón, el abogado John Eduar Yepes, indicó que varias personas ya han sido imputadas por este hecho.