Sergio Fajardo: “nunca en mi vida ha sido una opción renunciar”

El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, aseguró que seguirá luchando por las ideas que representa.

Y, a pesar de que las encuestas lo ubican en el cuatro lugar, dijo que ha llegado a un público más amplio y que no ha contemplado renunciar.

“Yo estoy conversando con Rodolfo y hemos conversado, vamos a seguir conversando y tenemos unas fechas para encontrarnos. Pero el punto fundamental es mantener el espíritu, seguir en todos los espacios, recorrer todos los lugares. Yo no voy a descalificar las encuestas porque no me luce, pero la convicción que tengo es que vamos avanzando”, dijo.

Sin embargo, aclaró que aunque tienen puntos en común con Hernández, un posible acuerdo tomará un tiempo.

También destacó que es necesario cuidar al país “de la destrucción”.