Rodolfo Hernández sobre Sergio Fajado: “yo alianzas no puedo hacer”

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Sergio Fajardo publicó una fotografía en la que aparece cargando un cartel que lleva el mensaje: “estamos a nada de serlo todo”.

En el trino mencionó al ingeniero Rodolfo Hernández, quien le respondió: “Fajardo, ¿a un paso de votar por mí?”.

A propósito, en una declaración divulgada por su equipo, el exalcalde de Bucaramanga aclaró que no puede hacer alianzas políticas.

“El 15 de junio del año pasado yo me inscribí en la Registraduría Nacional como candidato independiente y juré ante Dios, mis electores y todos los colombianos que me voy a inscribir independiente y, con base en esa inscripción, voy a recoger firmas”, dijo.

Aún así, confirmó que están estableciendo “un mecanismo de apoyo” a futuro.

“Si él lo gana yo lo apoyo, no me tiene que dar ministerios ni nombrar a mi mamá, a mi esposa, y si yo gano espero que él cumpla la palabra y me apoye con el mismo entusiasmo que le estoy ofreciendo a él. Ahí vamos”, concluyó.