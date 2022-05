Chiky BomBom: “soy más allá del ‘Buenas buenas’, doy gracias a Dios por cada una de las depresiones y caídas”

La artista dominicana Chiky BomBom habló en Sigue La W a propósito del lanzamiento de su nuevo proyecto llamado “Ojos de mujer”. También destacó su papel en redes sociales y la imagen que quiere transmitir a sus seguidores.

El nombre de Chiky BomBom es Lissette Eduardo, y además de ser conocida por su video viral de “tengo la personalidad”, también se muestra como una mujer real.

“Soy más allá del ‘Buenas buenas’, le doy gracias a dios por cada una de las depresiones y las caídas y cada vez que he tirado la toalla. Si no fuera por eso, no sería la mujer que soy, no estaría en mi mejor momento, estoy obsesionada y enamorada de mi misma”, expresó Chiky BomBom.

¿Cuál es la historia detrás de su video ‘Buenas buenas’?

A propósito de su video viral, contó que detrás hay una profunda historia sobre la depresión. Aunque frecuentemente se muestra con una personalidad “explosiva”, confesó que en algunas ocasiones ha querido “tirar la toalla”.

“Nació en el baño de mi casa, frente al espejo, hablándole a la depresión, así salió el ‘Buenas buenas’, de lo más profundo de mi corazón”, reveló Chiky BomBom sobre su popular video.

También aseguró que la depresión debería ser un tema de conversación serio, mientras que algunos lo consideran como un “drama”, opinión que no comparte.

“Cuando hablas de depresión te dan por loco, pero es una enfermedad de salud mental, la depresión a veces viene por problemas hormonales y la gente no está educada sobre esto”, agregó la artista Chiky BomBom.

Finalmente aseguró que una de sus misiones es mostrar sus sentimientos genuinos ante sus más de 9.8 millones de seguidores.

“Yo soy fan de las personas reales, de las que no te venden sueños, yo soy un ser humano y creo que debo ser transparente con mis seguidores”, indicó.

En el encabezado escuche la conversación completa con Chiky BomBom en Sigue La W.