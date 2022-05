Los detalles del negocio que planteó el fondo de inversión chino, nuevo dueño de Justo & Bueno

En medio de la audiencia que adelanta la Superintendencia de Sociedades por los incumplimientos en los pagos de deudas de Justo y Bueno, Nicolás Polanía, apoderado de Justo & Bueno, señaló que durante el fin de semana “obtuvo aprobación para poder radicar en el expediente una manifestación escrita donde los inversionistas (JF Capital) hacen unos compromisos muy concretos en el desarrollo de la inversión e incluso se refieren a que se haga una verificación del proceso por parte de la superintendencia de sociedades”.

La W conoció el documento y en este asegura que todas las operaciones de garantías y pagos se llevarán a cabo a través de Fiduciaria de Occidente.

Y aseguran que enviarán estos documentos a la Fiduciaria:

1. Certificados de tradición e información completa sobre los lotes que se ofrecen en Garantía, en apoyo a los acreedores para darles mayor tranquilidad que tendrán una posible fuente de pagos, en el eventual caso que los nuevos propietarios de Justo & Bueno no pudieren cumplir con el pago de las obligaciones. Estos bienes también estarán siendo aceptados por Mercaderías SA en pago de elementos y bienes materiales e inmateriales, porque podría suceder que después de entregar las Garantías no se logre la transmisión de la propiedad y quede el Fondo con unos pagos que no tienen ningún soporte.

2. Bloqueo de fondos por 200.000.000 de dólares debidamente legalizado y que se ofrece en Garantía en apoyo a los acreedores para darles mayor tranquilidad que tendrán una posible fuente de pagos, en el eventual caso que los nuevos propietarios de Justo & Bueno no pudieren cumplir con el pago de las obligaciones.

3. SBLC por un valor de ciento veinte millones dólares (us. 120.000.000) debidamente legalizados y que deberán ser monetizados por la FIDUCIARIA inmediatamente y cuyo monto será igual a los gastos que se hayan causado y no se hayan pagado, desde el momento en que se aceptó la reorganización de Mercaderías SA y el día de hoy. El fondo nombrará a la Fiduciaria administradora de esos recursos y fuente de pago para estas deudas que deberán estar tripartitamente aprobadas por la Super, La Fiduciaria y los nuevos dueños de Justo & Bueno. Lo que no se encuentre en este listado no podrá ser pagado.

Asimismo, señalan que la Superintendencia deberá producir un documento que nos apruebe este modelo e inmediatamente empezaremos su desarrollo.

Este lo firman Jhon Jairo Flórez Ospina, presidente de la Junta, el colombiano que está detrás del fondo, como lo reveló esta emisora; Jhony Zhang, vicepresidente de la Junta y Zheng Xiao Ping CEO & International Law.

Entre tanto, el juez dijo que la comunicación “no constituye un hecho nuevo” y se sorprendió al ver que de tanto dinero que se está hablando que sería la inversión 628 millones de dólares, ellos no tuvieran mayores detalles. Se espera que hoy tome una decisión.