Le apunto a llegar a unos Olímpicos: Ángel Barajas, gimnasta 7 veces campeón en los III Juegos Suramericanos

Ángel Barajas desde ya hace que los ojos del país se enfoquen en su figura y su nombre se repita en boca de todos. La gimnasia artística, una pasión que se denota en cada figura que realiza y en cada paso que da. El deportista brilló con luz propia en la competencia por equipos, general, individual, suelo, arzones, salto, paralelas y barras en los III Juegos Suramericanos de la Juventud que se cumplen en Rosario, Argentina.

“Yo no iba enfocado en las medallas, iba más enfocado en hacer todas mis rutinas completas lo mejor posible y ahí se vio el resultado. Yo fui e hice lo que sé hacer, lo que más me gusta. Yo siempre pienso que la competencia es un entrenamiento más y ahí la doy toda " destacó Barajas.

Cuando Ángel cumplió tres años un vecino le recomendó a su mamá llevarlo a la Liga de Gimnasia de Santander, pues era un niño que se pasaba haciendo volteretas. Ella lo hizo, pero al pequeño no le gustó: “solamente había niñas y no me gustó pero un año más tarde una prima se inscribió y cuando la vi, también me enamoré de la gimnasia”.

Desde eso, han pasado 11 temporadas y el joven no ha dejado de asistir a los entrenamientos. Ángel se levanta todos los días a las 5:00 a.m., cumple con dos jornadas de entrenamiento y con una hora de estudio virtual. “Esto es con base en la disciplina, es un deportista muy centrado y siempre trabajamos como en familia, por eso, aunque estamos felices, sabemos que esto es fruto de lo realizado”, asegura con orgullo su entrenador Jairo Ruiz, quien hace cinco años forma al gimnasta.

Ángel tiene el destino muy claro: “quiero llegar a los Olímpicos y ser medallista” concluyó el gimnasta, quien en julio próximo participará en el Panamericano en Río de Janeiro, Brasil.