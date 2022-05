Leyenda W: Bobby Cruz presenta su más reciente sencillo ‘La Recta Final’

El cantante puertorriqueño Robert Cruz Ramos, más conocido como Bobby Cruz, presenta su nuevo disco al lado de Salsa Factory y Bunch, ‘La Recta Final’. El sencillo ha generado distintas especulaciones sobre la posible despedida del artista de su carrera musical.

Sin embargo, en diálogo con Contrarreloj de W Radio, el maestro de la salsa indicó que “La Recta Final es un disco, quizás es el último, quién sabe si después vengan más (...) Este es el segundo disco con Salsa Factory y Bunch”.

El también compositor, a sus 84 años, sigue destacando por sus impecables letras y creatividad que día a día lo acercan más a su público. En esta ocasión, se alista para dos fechas de concierto en Colombia.

“Estaremos en Bogotá en celebración del día de la madre, vamos a Manizales, y luego a Barranquilla pero no en tarima, solo a grabar un video”, explicó.

De este modo, anunció que siempre trata de complacer a sus asistentes, sin embargo, recalcó que existen canciones que no han tenido el éxito esperado y que en algunas ocasiones, se le hace imposible no cantarlas.

“Yo soy el compositor, yo soy el que escribe todas esas canciones, son como hijos. He escrito 300 canciones y hay algunas que no fueron éxitos ni muy escuchadas, pero que a mi me gustan muchísimo”, dijo a Contrarreloj.

Aunque es conocido como uno de los intérpretes más emblemáticos del género de la salsa, él se considera fanático del vallenato, es por eso, que anunció una colaboración en la que presentaría un disco en fusión de salsa y vallenato.

“Es una idea de mi publicista, de hacer un disco con un vallenatero y Bobby Cruz, sería un disco de salsa mezclada con vallenato, ya todos estamos dispuestos. Creo que sería una producción histórica”, apuntó.

Por último, entregó información acerca del estreno de una película en la que Bobby Cruz de los años 70 sería el protagonista. Sin embargo, no dio a conocer el nombre del actor que tomará el papel principal.