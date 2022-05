Ranas, arañas y delfines: los científicos colombianos que dedican su vida a investigar estas fascinantes especies

En los últimos años las publicaciones de colombianos en revistas indexadas han aumentado en investigaciones para entender la biodiversidad del país. Es por eso que en Colombia Visible recopilamos estas tres historias de científicos con valiosos aportes para el cuidado y conservación de los ecosistemas.

Colombia tiene una importante concentración de fauna y flora, reconocida a nivel internacional por la singularidad de muchos de sus ecosistemas. La Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía son dos ejemplos de ello.

Según el Instituto Von Humboldt, se estima que en Colombia existen más de 56.000 especies distintas, dentro de las cuales se destacan 800 especies de anfibios, más de 22.000 tipos de flores y cerca de 7.000 escarabajos.

Estos cuatro científicos han dedicado un buen tiempo de su vida al estudio de especies exóticas a las que se necesita entender mejor. Algunos lo han hecho por la falta de información alrededor de las mismas y otros por la necesidad de concientizar a las comunidades locales sobre la importancia de su cuidado.

1 El biólogo sucreño que conserva las ranas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Según Global Wildlife Conservation, existen 96 especies de ranas arlequines es Suramérica de las cuales 80 están en peligro. Es por eso que el trabajo de conservación que adelanta José Luis Pérez, un Biólogo de la Universidad del Magdalena que actualmente cursa una Maestría en Biodiversidad y ecología, dio pie a su nominación al premio Future For Nature Award.

Según el biólogo, 42 de esas especies de rana están en Colombia. Las poblaciones más robustas del anfibio se hallan únicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, su zona de investigación.

Durante sus años de trabajo José Luis confirmó que a partir de la cantidad de ranas en un ecosistema se puede medir qué tan saludable se encuentra este. Para determinarlo, el científico no trabajo solo, lo hace el equipo de la Fundación Atelopus y con el apoyo de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas de La Sierra.

2 Andrés Gámez quiere develar los secretos de las arañas colombianas

Andrés Gámez, un joven egresado de la Universidad del Rosario oriundo de Girardot, publicó un artículo en la prestigiosa revista The Biological Journal of the Linnean Society sobre la araña Ancylometes bogotensis, una especie que destaca porque, a diferencia de las demás, puede permanecer hasta 20 minutos sumergida en el agua y no suele esperar a su presa en la tela, sino que sale a cazarla.

Su investigación fue el resultado de una salida de campo al Parque Nacional Natural de Uramba en donde, fascinado, descubrió que el desconocimiento hacia los arácnidos era mucho más grande de lo que pensaba.

Ambos descubrimientos, el de la necesidad de profundizar en la especie y el de la variedad de la especie misma, lo impulsaron a darle luz a este tema del que poco se conoce.

3 Una expedición de National Geographic seguirá a los delfines rosados durante dos años

Una de las siete expediciones de Perpetual Planet será dirigida por Fernando Trujillo, un biólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y socio fundador de la Fundación Omacha. Las expediciones tendrán una duración de dos años y uno de los impulsos del proyecto es “mostrar otra cara de la Amazonía”.

Él se encargará de registrar las poblaciones de delfines rosados del río Amazonas, estudiar su dieta para determinar la cantidad de mercurio, y, además, trabajará con las comunidades aledañas para llegar a acuerdos de pesca e iniciativas de reforestación. Este proyecto, sin duda, le apunta a involucrar a las poblaciones en el cuidado de lo propio.

Delfines. Foto: Leonardo Spencer