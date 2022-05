Alci Acosta: la historia de sus canciones y su despedida de los escenarios

En diálogo con Contrarreloj estuvo el cantautor Alci Acosta, famoso bolerista colombiano, quien contó historias de sus canciones, de su vida familiar y de su despedida, pues ya habla de sus últimos conciertos para retirarse de los escenarios.

“Ya con lo que hemos hecho nos sentimos felices y contentos y queremos retirarnos con honor, haciendo las cosas bien y que la gente siempre nos recuerde por haber hecho un trabajo bien bonito”, señaló.

Acosta contó la historia de cómo nació ‘La Copa Rota’: “La Copa Rota es modelo 1967… Esto fue cuando yo era un artista exclusivo del hoy en día llamado Codiscos, la canción venía en la voz de José Feliciano y yo tuve la oportunidad de grabarla y por mucho tiempo fue mi canción insignia”.

También contó cómo surgió su versión de ‘El Último Beso’, otra de sus canciones icónicas: “Yo no se me el nombre del compositor, pero era francés, la versión que yo me aprendí fue una versión mexicana y tuve la suerte de pegarla y es una de mis canciones predilectas porque me hace recordar a mi hija que falleció a mi señora quien también descansa en paz. Es muy triste pero bonita y a la gente le gusta”.

Por último, se refirió al bolero y dijo que lastimosamente en Colombia ya quedan pocos boleristas y que ojalá haya conciencia sobre el tema y sigan queriendo a este género para que no desaparezca.