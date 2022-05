“Me pidieron que no hablara contra Villegas ni contra Fico”: testigo que vinculó a exsecretario con La Oficina

Henry Joany Cifuentes, testigo de la Fiscalía, aseguró que tras las denuncias realizadas en Sigue La W, fue víctima de tratos inhumanos por parte de la Unidad de Protección a Testigos. Aunque salió del programa, pide que le brinden seguridad por haber delatado a integrantes de La Oficina.

Gustavo Villegas Restrepo, quien fue el secretario de Seguridad de Medellín durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, fue condenado a dos años y siete meses de prisión en el 2018 por delitos de abuso de función pública y abuso de autoridad por omisión de denuncia.

En su momento, el testigo aseguró que había incumplimientos de la Fiscalía. “Además que fui una víctima, me prometieron que me iban a dar libertad condicional y cuando di la información me abandonaron”, aseguró.

Tras su denuncia, contó que quedó sin escoltas y se siente en riesgo. “El señor teniente coronel Héctor Jairo López López me cito el día 8 de abril en las horas de la tarde a la oficina de Protección y Asistencia. Me dijo que tenía que cambiar la versión, que no tenía que hablar de Fico ni de Villegas, que tenía que cambiar ese tema de mi mente”, expresó.

Cifuentes se mantiene firme en las declaraciones iniciales sobre los supuestos vínculos de La Oficina y la Alcaldía de Medellín de la época. “Ellos quieren que yo saque limpios a los fiscales, a Federico y a Gustavo Villegas”, dijo.

Álex Alberto Morales, abogado defensor, también se refirió a las declaraciones realizadas. “A raíz de lo que se habló en La W se creó un ‘boom’ sobre el tema de Gustavo Villegas, Cifuentes viene denunciando varios temas y uno de ellos es las recompensas”, dijo.