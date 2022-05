Investigan presunto abuso a niña de 13 años en colegio de Bogotá

Bogotá

En las últimas horas, en Bogotá se denunció el presunto abuso sexual de una niña de 13 años en un colegio del sur de la ciudad que habría sido cometido por tres compañeros. Al parecer, la menor era forzada a entrar en uno de los salones, donde era encerrada y abusada por parte de los alumnos.

Ante estos hechos, desde la Secretaría de Educación rechazaron cualquier acto de violencia en contra de estudiantes y aseguraron que “estamos trabajando de manera articulada con las entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital para que se tomen todas las medidas necesarias, encaminadas a investigar y sancionar a quien atente contra la integridad de estudiantes”.

“Este tipo de situaciones nos preocupan y nos causa mucho dolor y haremos acompañamiento a la niña que fue víctima y a su familia, lo mismo que a todos los involucrados que lo requieran. En la Secretaría de Educación somos líderes en procesos de prevención de violencia sexual y violencias basadas en género”.

Sin embargo, el Distrito aclara que “en este caso particular, los familiares de la niña se acercaron a la institución educativa el viernes 6 de mayo para dar la alerta sobre lo que venía ocurriendo con su hija, no obstante, esta alerta se da por hostigamiento escolar y no por violencia sexual”.

“La familia comprende la complejidad de lo ocurrido el día sábado 7 de mayo, dado que la niña les comenta lo sucedido e identifican que se trata de una violencia sexual y actúan de manera oportuna, dirigiéndose a la Fiscalía y de allí al centro médico donde se encuentra hospitalizada. Una vez se conoce la situación, el colegio procede con la identificación de los presuntos ofensores y entabla comunicación con las familias para activar los protocolos”.