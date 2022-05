JEP cierra por ahora la puerta a exsecretario del Concejo de Yondó condenado por paramilitarismo

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exsecretario general del Concejo de Yondó, Jesús Antonio Londoño alias ‘Suso’, al considerar que su plan de colaboración con la verdad fue abstracto, general y tampoco define o no si se presenta a la JEP aceptando las conductas por las que fue condenado o no.

“...pese a que la propuesta de contribución presentada por el solicitante demuestra su disposición de colaborar, no relaciona nombres de Agentes del Estado y sujetos identificables, no indica fechas, tampoco lugares, no señala temáticas y contiendas políticas concretas, tampoco indica qué conductas punibles acepta como miembro de las AUC y cuáles como Secretario del Concejo de Yondó”, sentenciaron los magistrados.

En su momento, el exsecretario del Concejo fue condenado a 30 años de prisión por cuenta de sus vínculos y apoyo al Frente Conquistadores de Yondó de las Autodefensas en Antioquia, y particularmente por haber sido el instigador ante los paramilitares del homicidio de Nelcy Gabriela Cuesta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Matilde, la cual fue bajada de un vehículo de transporte público el 2 de abril del 2002, asesinada y su cuerpo tirado al río Magdalena.

Según la investigación, Cuesta fue falsamente acusada de ser supuestamente una colaboradora de un reducto del ELN.

“...las pesquisas permitieron establecer que Jesús Antonio Londoño Garzón había instigado al comandante Morales para la ejecución de esta acción”, señala el expediente en la JEP.

El exsecretario se había comprometido a hablar de asuntos como identificar otros funcionarios públicos que fortalecieron el accionar de los paramilitares en Yondó desde la alcaldía y el Concejo, así como “el conocimiento que tengo de las relaciones entre la clase política del Departamento de Antioquia (Senado-Asamblea-Consejo-Alcaldía) relaciones con AUC, Bloque Central Bolívar, en circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos conocidos”.

Así las cosas, se ordenó al exsecretario superar el umbral de verdad al que llegó la justicia ordinaria y explicar por qué lo que ofrece revelar ante la JEP no lo dijo en su momento ante Justicia y Paz.