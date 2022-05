“Confío en que la liga colombiana puede estar entre las mejores del mundo”: Catalina Usme, futbolista del América de Cali

Durante esta semana, Catalina Usme logró lo que nadie había logrado: anotar 50 goles en la Liga Femenina. Lo hizo con el América de Cali, que además, terminó en el primer lugar de la fase regular del torneo y se perfila como gran candidato a quedarse con el título. De este logro, de la Liga Femenina y de lo que viene en la Copa América habló para Contrarreloj de W Radio.

¿Qué pasó por su cabeza cuando logró los 50 goles?

“Trato de no pensar mucho en eso. Esto es un trabajo colectivo. Yo simplemente hago mi parte que es hacer goles que es lo que me gusta y se me facilita. Sabía que estaba muy cerca de lograr los 50 goles pero la verdad simplemente quería clasificar de primera con mi equipo y le iba a poner la mejor disposición y talento para poder hacerlo”, dijo.

¿Por qué está tan feliz en el América?

“Desde que llegué y me presentaron el proyecto era lo que yo siempre había soñado. Un proyecto con una columna vertebral de experiencia y también niñas que tuvieran en mismo sueño que tuvo uno a esa edad. Por eso me encantó y creo que desde el día 1 América siempre ha procurado tener equipos con experiencia pero también con montón de juventud que sueña. Hoy América es una familia en la que puedo decir que estoy muy feliz”, afirmó.

¿Cómo ha visto el avance del fútbol colombiano en Colombia? ¿Vamos por buen camino?

“Esa respuesta te la doy con lo que hicieron la Sub-17 y la Sub-20. No creo que se hubiesen dado las clasificaciones a los mundiales si la liga no se hubiese hecho. Hay muchas cosas por mejorar, eso es claro pero yo creo que el hecho de que podamos tener competencia año a año ha permitido también que las jugadoras evolucionen y avancen, cosa que si la liga profesional no estuviera sería muy complejo. Pasamos mucho tiempo sin clasificar a este tipo de competencias y creo que la Liga Femenina ha dado un plus”, explicó.

¿Ese plus también aplica para las categorías mayores?

“Sin duda. La Copa América que viene va a ser un reflejo de eso. Las jugadoras vamos a llegar muy bien preparadas para esta Copa América, con ritmo competitivo que realmente es lo que un deportista necesita. Yo confío y creo en que año a año vamos a poder continuar haciendo esta liga y que en el futuro puede ser una de las mejores del mundo por el talento que hay en Colombia”, aseguró.

Por último, Usme afirmó que todos los rivales que vienen son difíciles para el América de Cali y que los partidos contra Junior serán duros.

Vale la pena recordar que barranquilleras y escarlatas se enfentarán por los cuartos de final el próximo 15 de mayo a las 5PM en el partido de ida y el 18 de mayo a las 5:45 PM en el partido de vuelta.