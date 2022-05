A los que me están amenazando tacan burro, no me van a intimidar: alcalde (e) de Medellín

En las últimas horas, Juan Camilo Restrepo Gómez tomó posesión como alcalde encargado de Medellín por instrucción del presidente Iván Duque, tras la destitución de Daniel Quintero. Luego de su juramento en la Notaría 11 de la capital paisa, el alto funcionario denunció que en las últimas 12 horas ha recibido amenazas desde Facebook contra su vida, la de esposa y su hijo.

“A mí no me van a amedrentar, a ni me van a ganar, ni yo me asustó con amenazas. Desde las últimas 12 horas no hacen sino amenazar a mi señora y a mi hijo y a mi familia y este servidor. Yo sí creo que las adversidades son las que forman el carácter de los líderes y la sociedad. Así que a los que me están amenazando tacan burro”, dijo Restrepo.

Así mismo, indicó que su esposa tenía un contrato de prestación de servicio y no era ordenadora de gasto público, sin embargo ella decidió renunciar para que él se posesionara, “es un gesto no solamente de transparencia, sino también del compromiso que tiene ella con la ciudad y como torre de control con Juan Camilo que es el esposo de ella, para que ella no esté inhabilitada de ninguna manera y seguimos adelante y con mucha fortaleza”.

Finamente, Restrepo habló de cómo será su trabajo en la Alcaldía de Medellín, “yo no vengo a hacer una figura decorativa. A mí me encargó el señor Presidente de la República a partir de cumplir una decisión de la Procuraduría General de la Nación para gobernar a Medellín. Yo no vine aquí a cumplir un requisito y a decir que no lo hago con toda la responsabilidad y el amor, pero tengo que tener claro que hay un Plan de Desarrollo, hay unas actividades y lo que les voy a pedir a partir de mañana los secretarios es acciones a corto plazo que sean urgentes”.