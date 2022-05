Gobierno desmiente el nombramiento de un registrador ad hoc para aplazar las elecciones presidenciales

Luego que el senador Rodrigo Lara a través de su cuenta de Twitter asegurara había rumores de que el Gobierno estaría ambientando una “suspensión del Registrador como pretexto para nombrar un registrador Ad-Hoc y así aplazar la fecha de las elecciones”, el ministro del Interior, Daniel Palacios aseguró que es algo en el que Gobierno no tiene competencia y no está contemplado.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al Registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador si llegase a pasar, porque hay que recordar que quienes nombran al registrador son los presidentes de las Cortes luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno no tiene injerencia”, dijo el Ministro.

De igual forma, el jefe de la cartera del Interior aseguró que por el contrario el Gobierno adelanta todo el Plan Democracia para garantizar la seguridad y tranquilidad en medio de las votaciones presidenciales que se llevarán acabo el 29 de mayo. De ahí a que también se desarrollen todos los Comités de Garantías Electorales donde se exponen todas las dudas de los diferentes partidos políticos y de quienes participan en el proceso.