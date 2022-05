Amenazan de muerte al inspector de policía en Rosas, Cauca

El inspector de Policía y Tránsito del municipio de Rosas, Cauca, Fabián Dorado, denunció que fue interceptado por dos hombres armados que lo golpearon y amenazaron en su vivienda de la finca El Mirador de la vereda La Soledad en la localidad en mención.

“Estas personas me abordan, me tapan la boca y me golpearon con puños y patadas. Me trasladaron a unos cien metros de mi casa, uno de ellos me introdujo una nota en la boca. Sacan una pistola y me apuntan a la cabeza y me dijeron que empezaban a correr mis horas”.

De acuerdo con Dorado, la nota afirmaba que lo tenían plenamente identificado y que le daban 48 horas para renunciar a su cargo y salir del municipio y que de lo contrario pagaría con su vida.

Posteriormente, la familia del inspector lo socorrió y lo trasladó hasta un centro asistencial de la localidad, donde fue atendido de las lesiones.

De igual manera, el funcionario reportó que ha sido víctima de perseguimientos desde hace varios días por parte de hombres que se movilizaban en motocicleta, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

"En 15 días en tres ocasiones hombres en una moto venían detrás mío y me seguían hasta mi casa de habitación, dados estos hechos me dirigí hasta la Fiscalía de Rosas, Cauca, para poner a las autoridades en conocimiento. No se logró la recepción de una denuncia formal dado que en ese momento no se configuraba un delito", dijo. Dorado realizó un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que establezcan mecanismos que permitan garantizar su seguridad y la de su núcleo más cercano.

Las autoridades correspondientes ya investigan el caso.