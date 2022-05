Asamblea cuestiona el gasto de $9.000 millones en estudios de obras para el Magdalena

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea del Magdalena, se citó al secretario de infraestructura, Víctor Arizmendy, quien mostró un informe de cómo van las obras anunciadas en el departamento, su ejecución y gastos, asimismo, la Jefe de la Oficina de Planeación, Yeinis Cantillo socializó el informe de avance del plan de desarrollo.

Los diputados cuestionaron el hecho de que el funcionario dio a conocer que fueron gastados solo en estudios para las obras anunciadas una cifra de más de 9 mil millones de pesos, lo que consideraron “una suma exorbitante únicamente para estudios de obras que aún no se han licitado”.

“Los contratistas, Ingenieros y arquitectos que tiene la Gobernación a qué se dedican, por qué tenemos que pagar los magdalenenses este valor. Develan vallas donde ni siquiera se puede dar un informe de donde se va a hacer esas obras, me parece que es un gasto extralimitado, un gasto impresionante. Hay que investigar como invirtieron esos 9 mil millones y que lo detallen; que digan cuánto se gastaron en estudios topográficos, en cada una de las obras, en diseños arquitectónicos, en diseños estructurales, eléctricos, trámites”, manifestó la diputada Claudia Aarón.

Asimismo, el presidente de la Asamblea, Jaír Mejía, manifestó su preocupación por estos gastos en solo estudios y no obras ejecutadas en los dos años y cinco meses de Gobierno.

“El departamento necesita claridad sobre cuánto va a costar cada una de estas obras de infraestructura y donde va a salir la plata. Y que el gobernador no salga luego a decir que no se han dado las obras por culpa de todos menos de él. Debemos llamar la atención de 9 mil millones de pesos en estudios y diseños, no en obras, para saber cuánto va a costar cada sede, cada puesto de salud y después salir a buscar a la Plata para ejecutar esas obras. Y si no se consigue la fuente de financiación, no se logra realizar estas obras mencionadas. El año pasado se aprobaron unos recursos para unas sedes universitarias y unos centros cambias en el Plan de Desarrollo”, manifestó Jaír Mejía.

En ese sentido, manifestó que los magdalenenses necesitan claridad sobre estas obras que están en el plan de desarrollo que no se han ejecutado por falta de planeación.

En cuanto a la socialización del Plan de Desarrollo a cargo de la Jefe de la Oficina, Yeinis Cantillo, los diputados manifestaron que este informe tiene falencias, teniendo en cuenta que la funcionaria es nueva en su cargo.