El Gobierno hizo un llamado a las fuerzas políticas para que sea cual sea el resultado de las elecciones lo acepten

El ministro del Interior Daniel Palacios, participó en el Conversatorio “CNE más cerca de las regiones”, Comisión Departamental de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales, junto con el Consejo Nacional Electoral, Policía Nacional y entes de control en la ciudad de Armenia y allí hizo la invitación a todas las representaciones políticas para que se respeten las decisiones que se tomen el próximo 29 de mayo, ya que según el funcionario, “no se puede hacer una expresión de violencia como consecuencia de un resultado electoral”.

“El gran llamado que hacemos desde el Gobierno nacional a todas las fuerzas políticas para que sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y es malo cuando no me conviene, porque si la medida de la transparencia del sistema electoral es si yo gané o perdí estamos bajo un proceso casi que anárquico donde no existiría la nunca legitimidad del proceso”, dijo el alto funcionario.

En ese mismo sentido, el titular de la cartera del Interior reiteró que, “el compromiso del Gobierno Nacional, es seguir acompañando todos los procesos y seguir entregando todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, y sobre todo garantizar la seguridad de todos los que quieran ejercer su derecho al voto y quienes quieran aspirar. Que sea el voto de los colombianos el que decida quienes serán los próximos Presidente y Vicepresidenta de todos los colombianos.”