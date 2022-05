JEP revoca aceptación de sometimiento del general Maza Márquez y abre la puerta a su salida de la jurisdicción

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó el fallo que aceptó el sometimiento del general (r) Miguel Maza Márquez por sus vínculos con grupos paramilitares en calidad de integrante de la Fuerza Pública, y concluyó que esos nexos fueron sostenidos en su condición de director del DAS, como cuerpo civil.

Es decir, para los magistrados su sometimiento como agente estatal no integrante de la fuerza pública es voluntario y debe estar sujeto a que su plan de aporte a la verdad sea satisfactorio, por lo cual devolvieron el trámite a primera instancia para que se evalúe si cumple los requisitos o por el contrario queda por fuera de la JEP (como él mismo ha solicitado renunciando y negándose a participar en diligencias).

Lo anterior, abre la puerta a que el general, quien no desea continuar en la JEP, no presente un plan de verdad y así las cosas, sea rechazado por la jurisdicción, pasando sus expedientes de nuevo a manos de la Corte Suprema de Justicia.

“...la consecuencia del sometimiento integral, irrestricto e irreversible ya tuvo consecuencias en el caso al impedir que el solicitante renunciara a su intención de acudir a la JEP. Cosa diferente es que la aceptación de sometimiento como agente estatal no integrante de la Fuerza Pública esté condicionado a un comportamiento del solicitante, presentación de un compromiso satisfactorio, que bien puede no cumplir, con lo cual lograría el mismo efecto del desistimiento no aceptado”, señalaron los magistrados.

Eso sí, la Sección aclaró que Maza Márquez puede buscar voluntariamente quedar por fuera del sometimiento de la JEP, lo cual no lo exime de eventualmente ser imputado como “máximo responsable” en el caso Unión Patriótica, por el cual es investigado por la jurisdicción.

“La salida de la jurisdicción por no acogimiento de la solicitud de sometimiento voluntario ante el posible incumplimiento en presentar un Compromiso satisfactorio en nada afectaría la capacidad de la Sala de Reconocimiento de procesarlo como posible máximo responsable en el caso Unión Patriótica, lo cual depende de la evidencia recogida, en especial en los informes de víctimas, para lo cual ya ha sido llamado a rendir versión voluntaria”, sentenciaron.

Los jueces le recordaron a Maza Márquez que “un incumplimiento grave de los compromisos con el sistema integral puede repercutir negativamente en el tratamiento especial previsto para quienes contribuyen con la verdad y la satisfacción de los derechos de las víctimas”, indicaron.