Rodolfo Hernández aseguró que Gustavo Petro le ofreció la Vicepresidencia

Durante una rueda de prensa en Tunja (Boyacá), el candidato presidencia Rodolfo Hernández, reconoció que el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, hace dos años y medio le ofreció la vicepresidencia de la República.

“Eso es cierto, me he metido cinco sancochos con él (Petro), y sancochos de 3 horas, desde hace más de 2 años y medio él me dice: Rodolfo usted y yo somos invencibles, esa era la opinión de él, yo le doy la Vicepresidencia de la República, y usted acompáñame a mí en el proceso y el compromiso de sacar a todos esos ladrones del Gobierno. Escuchar es gratis, el pago el almuerzo, ¿por qué no iba yo almorzar?”, dijo.

También se refirió al expresidente César Gaviria con respecto al campo colombiano: "César Gaviria Trujillo es el padre de la destrucción de la agricultura en Colombia para sustituirla por importaciones. Vamos a ponerle atención al campo”.

Le puede interesar: Andrés Pastrana volvió a invitar a Gustavo Petro a su casa, ¡Con fecha y hora!

Los congresistas electos afines al exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, que se unieron a la campaña de Hernández, la senadora electa Carolina Espitia, el representante electo Wilmer Castellanos y la actual congresista Neyla Ruiz, también estuvieron presentes explicando las razones de su adhesión.

“El ingeniero Rodolfo Hernández representa una de esas opciones de cambio, decidimos hoy de manera voluntaria sumar nuestros esfuerzos a su candidatura mediante el presente acuerdo”, dijo Espitia a los medios de comunicación.

Vea también: Estoy seguro de que estaría en pelea y sería reelecto: Iván Duque desde Reino Unido

En el acuerdo, que también firmaron congresistas electos de otras regiones del país, destaca la propuesta de Hernández de la lucha contra la corrupción como un capítulo que inició el Partido Verde en el 2018 con la consulta anticorrupción.

“Confiamos en que esta decisión de iniciar la carrera por la Presidencia, sin alianzas con la politiquería y las maquinarias corruptas de este país, se siga manteniendo hasta el final”, dice el acuerdo.