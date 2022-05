Petro a Rodolfo Hernández: lucha contra la corrupción pero lo imputan por corrupción

A menos de 2 días para las elecciones presidenciales, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, conversó en La W con Julio Sánchez Cristo sobre su plan de gobierno y algunos temas de los que nunca había hablado, como las personalidades que tendría en mente para que lo acompañen en su gabinete.

De igual forma, Petro habló sobre el papel del exalcalde de Bucaramanga y las cercanías que tiene con el uribismo.

Para iniciar, Gustavo Petro aseguró que él respaldó a Hernández para su candidatura como alcalde de Bucaramanga. “Yo conocí a Rodolfo siendo alcalde, incluso yo fui a la elección de él, yo fui a apoyarlo”.

Sin embargo, dijo que “Bucaramanga siempre ha tenido, por la estructura económica, por la industria del zapato, indicadores sociales buenos, pero Bucaramanga entró en un declive en términos sociales muy grande, un deterioro social que le hizo perder esos puestos de vanguardia por la destrucción de la industria de zapatos”. Añadiendo que “yo no vi a Rodolfo peleando contra eso, no había una acción política en Bucaramanga”.

Sumado a lo anterior, Petro mencionó que debido a esto y a las recientes polémicas de Rodolfo Hernández, le “preocupa y asusta” que pueda llegar a dirigir el país.

“Es admirador de Hitler, no me parece, puede ser un peligro. Lucha contra la corrupción, pero lo imputan por corrupción, cuando a uno ya lo imputan es porque los indicios son fuertes, no es una simple acusación. El tema es feo”, resaltó.

Por último, señaló que “lo que está sucediendo ahora es un traslado de votación uribista desde el lado de ‘Fico’ hacia él (Rodolfo Hernández), pensando que me pueden derrotar”.

No obstante, eso último es “irracional” para Petro, debido a que son “votaciones sin pensar, determinadas por el momento y se pueden cometer errores profundos, la destitucionalización del país, en medio de un país en violencia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: