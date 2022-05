Muertes de perros por brote de moquillo en San Andrés preocupan a rescatista

San Andrés

Kella May Williams, rescatista de animalitos en San Andrés, denunció en W Fin de Semana que un brote de moquillo ha provocado la muerte de casi una veintena de perros de la isla.

Según Williams, de 80 perros del refugio, 18 han muerto de esta enfermedad infectocontagiosa de origen viral.

También denunció no contar con ayuda por parte de las autoridades: “Hay ciertas personas que ayudan, como un doctor que a veces viene, pero el Gobierno no ayuda en nada. Los políticos nunca asisten para ayudar a los animales de la isla, está vuelta nada. Por todo lado hay perros abandonados, hay cachorritos por la calle y la gente me busca para ayudarlos, pero a veces no tengo dónde ponerlos”.

“Ni los políticos ni el gobernador están interesados en ayudar. La única que me ayuda es mi esposa”, agregó el rescatista.

Williams también reveló que ha encontrado a muchos perros en situación de maltrato en San Andrés: “Hay mucho abandono (…) no hay amor para los perros aquí en la isla, hace falta amor y respeto para los animales”.

Sobre las personas que deseen ayudar, Williams reveló su número de Nequi para recibir donaciones que serán destinadas para brindar adecuada atención a los perros: 311 8031950