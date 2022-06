Exjefa de debate de Fajardo anunció su apoyo a Rodolfo Hernández

A través de un comunicado, la representante Catalina Ortiz, quien era la jefa de debate y Coordinadora Nacional de Mujeres del entonces candidato Sergio Fajardo, decidió acompañar a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

De acuerdo con las palabras de Ortiz, su decisión pasa porque analizó ambos programas de gobierno y siente que el ingeniero es el único candidato que podría unir a los sectores y “sacarnos de esa conversación de derecha o izquierda que tenemos hasta ahora”.

“Me gusta su pensamiento empresarial lejos de la dinámica del otro candidato que sataniza la generación de riqueza y fomenta la lucha de clases; por el contrario, fomenta la creación de empresas, de empleos, y propone una buena distribución de la riqueza”, aseguró Catalina Ortiz en su documento.

La exjefa de debate de Fajardo afirmó también que le llama la atención el hecho de que en su paso por la Alcaldía de Bucaramanga, el ingeniero haya fomentado la participación de la mujer, por lo que cree que se puede “construir una política de género que beneficie a los millones de mujeres en Colombia”.

También destacó sus propuestas de emprendimiento y dijo que ella ya había venido trabajando en algunas de ellas y esto podría servir para complementar el trabajo.

“A mí no me han invitado a su campaña, me adhiero porque creo que es lo mejor para el país. Trabajaré para su campaña haciendo veeduría de sus temas”, concluyó en su comunicado la representante Catalina Ortíz.

Después de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, que dejó a Gustavo Petro enfrentado a Rodolfo Hernández por la Presidencia de Colombia, el excandidato Sergio Fajardo comunicó que la Coalición Centro Esperanza tenía libertad para adherirse o apoyar a cualquiera de los dos candidatos en disputa.