“Dimos con un contratista irresponsable”: alcalde de Moniquirá sobre demora de obra

Según el alcalde de Moniquirá, Clodomiro Ariza no es cierto que la obra esté abandonada y aseguró que está prácticamente terminada la construcción de la placa huella en el sector de Monjas.

Reconoció que hace falta aplicar recebo que hace parte del contrato, pero el contratista no lo aplicó y por ello es un trabajo que no se le va a cancelar si no cumple.

“Desafortunadamente dimos con un contratista irresponsable, con muchos inconvenientes en la ejecución de esta obra, pero la placa huella está totalmente terminada hace mes y medio”, dijo.

Agregó: "El contratista no me ha vuelto a contestar y estamos en el proceso de liquidación porque no se le va a pagar lo que no ejecutó".

Según el alcalde los recursos que no han sido pagados van a quedar en las cuentas del municipio y se va a revisar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) qué se va a determinar con esos recursos.

El alcalde aseguro que el agua se está filtrando en la placa huella debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas. “No es porque la placa huella este mal construida”, dijo.

Sobre la calidad de la obra dijo que él y el supervisor de la obra evidenciaron que se colocó el hierro que se debía instalar y la cantidad de espesor para la elaboración de la placa huella tal como está en el contrato.