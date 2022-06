Jeff Stultiens, el artista detrás de un famoso retrato a la reina Isabel II

A propósito del Jubileo de Platino en honor a la reina Isabel II de Inglaterra, La W conversó con un artista que estuvo detrás de un famoso retrato. Se trata de Jeff Stultiens, un artista al que se le encargó la obra de los 50 años en el trono de la monarca en el 2003.

Según relató, su encuentro con la reina Isabel II fue íntimo y un “privilegio” cuando pintó su obra desde el cuarto amarillo en el Palacio de Buckingham.

“Yo llevé todo mi equipo, una vez salió estaba precedida de un perrito. No me explicaron cómo referirme, pero sabía cómo hablar hacia la realeza. Hay muchos artistas que han tenido la oportunidad de retratarla, pero no de conocerla ni estar con ella, tomé alrededor de seis meses en hacer estas pinturas”, contó el artista.

El Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Miles de personas están congregadas este jueves en los alrededores del Palacio de Buckingham, desde cuyo balcón Isabel II inaugurará las grandes celebraciones del “jubileo de platino”, sus 70 años de reinado, une fecha destinada a pulir la imagen de la monarquía en tiempos difíciles.

“Espero que los próximos días sean una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos setenta años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo”, afirmó la reina, de 96 años, en un mensaje divulgado antes de unos festejos que llegan tras varios escándalos en la familia real y la agravación de su estado de salud.

Unos 1.500 militares de la guardia real, con sus bandas musicales y caballos, abrirán los cuatro días de celebraciones con el tradicional “Desfile del Estandarte” que da comienzo a las 11H00 (10H00 GMT). Acompañada por su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, la reina saludará a las tropas desde el balcón.