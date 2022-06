“Hemos cometido errores, el centro está huérfano”: Alejandro Gaviria

Tas manifestar su apoyo a Gustavo Petro a propósito de la segunda vuelta de las presidenciales del 19 de junio, el excandidato Alejandro Gaviria respondió en Sigue La W sobre la situación de la Coalición Centro Esperanza.

Según contó en la conversación, considera que se han “cometido errores” desde las ideas de centro pese a las posturas que se defienden.

“El centro genera consensos, el centro que es pluralista, pero creo que hemos cometido errores. El centro que defiende las ideas liberales como un rechazo a la concentración del poder político y económico, entendido como pluralismo, va a seguir siendo relevante. Yo noté en mis correrías la orfandad, el centro está buscando lideres y aspiro jugar un papel”, aseguró Alejandro Gaviria.

Su apoyo a Gustavo Petro

Alejandro Gaviria también se refirió en la conversación a la razón por la que decidió apoyar las ideas de ese candidato. Según él, el próximo presidente del país debe tener claro que el problema más importante que debe afrontar es el desequilibro de las finanzas públicas.

“Gustavo Petro es consciente y no está diciendo que lo va a resolver volviendo la Casa de Nariño en un museo ni ahorrando en los tintos de Palacio cerrando consulados y embajadas, sino con una reforma tributaria, tomándose el problema en serio”, expresó.

También indicó que decidió hacer público su apoyo en medio de un “hastío a la política”.

“No quiero ser neutral, es un momento de tomar posiciones, dije que no me iba a ver ballenas, sino a tomar una posición al respecto”, agregó.

Finalmente indicó: “hoy en día el hastió con la política lleva a una situación muy difícil. La palabra clave en el futuro es pensar en la legitimidad, Petro representa a los jóvenes y a los más vulnerables, cuya voz ha sido rechazada muchas veces”.

En el encabezado escuche la conversación completa con Alejandro Gaviria en Sigue La W.