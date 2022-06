Carlos Tévez confirmó su retiro del fútbol profesional y quiere ser técnico

A un año de dejar el club Boca Juniors, donde debutó en 2001 y el último en el que militó, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, Carlos Tévez, confirmó que se retira del fútbol profesional como jugador, pero plantea continuar en las canchas como director técnico.

“Sí estoy retirado, (está) confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, en Estados Unidos, en Argentina también, pero yo, como jugador, ya está. Como jugador di todo, lo que tenía en mi corazón lo di y eso me deja más que tranquilo”, declaró en una entrevista con América TV.

Tévez, de 38 años, dijo que proyecta ser director técnico para lo cual trabaja hace varios meses junto a Carlos ‘Chapa’ Retegui, exentrenador de las selecciones argentinas de hockey sobre césped y actual secretario de Deportes de la ciudad de Buenos Aires.

“Voy a dirigir, tomé la decisión. Estoy en un proyecto con el ‘Chapa’ Retegui y mis hermanos, estamos armando un proyecto muy bueno, muy integral que me entusiasma. Estoy (listo) para dirigir”, sostuvo Tévez.

Perdió a su principal fan

El exdelantero contó que en su decisión de dejar definitivamente el fútbol profesional pesó la muerte de su padre adoptivo, Segundo Tévez, quien falleció el 21 de febrero de 2021 a los 58 años contagiado de covid-19, y a quien dijo extrañar mucho.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él (su padre). Entonces un día me levanté y dije no juego más para nadie. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar”, confesó.

El 5 de junio de 2021 cuando anunció su salida del club xeneize seis meses antes de finalizar su contrato y alegando motivos familiares, había dejado las puertas abiertas a la posibilidad de seguir jugando fuera de Argentina, lo que finalmente no ocurrió.

Tras cerrar su tercer ciclo en Boca, se dedicó a disfrutar con la familia tras el “tiempo perdido” en los años de profesionalismo.

“Estoy disfrutando muchísimo de mi vida, de mi familia, mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido”, confesó.

Títulos y más títulos

Tévez, uno de los últimos grandes ídolos xeneizes, tuvo tres etapas con la camiseta auriazul (2001-2004, 2015-2017, 2018-2021). En su carrera obtuvo un total de 29 títulos, 11 de ellos con Boca, entre los cuales se destacaron una Libertadores (2003), una Intercontinental (2003) y una Sudamericana (2004).

En su brillante carrera, jugó en el Corinthians de Brasil (2005-2006), en Inglaterra militó en el West Ham (2006-2007), Manchester United (2007-2009) y Manchester City (2009-2013), luego en Juventus de Italia (2013-2015) y en Shanghai Shenhua en China (2017).

Con el Manchester United obtuvo la Liga de Campeones de la UEFA 2007-2008 y la Copa Mundial de Clubes de FIFA en 2008.

También vistió la camiseta argentina con la que jugó los mundiales de Alemania-2006 y Sudáfrica-2010 y cuatro ediciones de la Copa América, siendo subcampeón en tres (Perú-2004, Venezuela-2007 y Chile-2015).

Con la Albiceleste conquistó la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004.