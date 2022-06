Es inexplicable, es prevaricato: Duque tras orden de arresto por Tribunal

Luego que el Tribunal Superior de Ibagué resolviera ordenar cinco días de arresto contra el presidente Iván Duque por incumpliendo de un fallo en el que se indica que se debe garantizar todo un plan con condiciones óptimas para proteger el ecosistema natural en el Parque los Nevados, el jefe de Estado colombiano, desde Montería, se pronunció sobre la decisión mostrando su asombro y rechazo de la misma.

“Sabemos acatar las decisiones judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia. Hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de los Nevados, se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto primero que es inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República dizque por no cumplir esa sentencia. Sentencia que está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que actúe también el Ministerio Público porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia”, dijo el mandatario en la reunión de Asocapitales.

A esto, el presidente agregó, “que estas decisiones que además violan la Constitución sean observadas por todas las instancias para que quede absolutamente claro y se puede saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política y una decisión sin soporte jurídico. Así que nosotros estaremos siempre listos y prestos a responder a todos los llamados, pero siempre en pro del orden constitucional”.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno siempre ha trabajado en pro de la conservación de la biodiversidad y ejemplo de ello son las leyes que ha sacado en pro de la acción climática.