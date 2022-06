Piden a transportadores de carga no transitar por zonas de derrumbe del Cusiana

El alcalde de Pajarito, Jesús Noé Riveros, recomendó a los transportadores de carga no pasar por el kilómetro 83 donde se abrió un carril solo para vehículos livianos y motocicletas.

"No es aconsejable, ya que el kilómetro 83 no es estable Porque en cualquier momento llueve y se puede presentar un nuevo deslizamiento. No es un paso muy seguro, está liso", dijo el mandatario municipal.

Precisó que fueron cuatro transportadores de carga que cruzaron por ese punto de la vida y varios carros livianos. "Tengamos un poco de paciencia, los trabajos están avanzando".

Por su parte, Jobar Angarita, habitante de la zona celebró la apertura en el kilómetro 83 para el servicio de la comunidad. "Esto va a aliviar el transporte de la canasta familiar en el municipio", dijo.