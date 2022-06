Piloto de fracking en Puerto Wilches: manifestantes denuncian amenazas en su contra

Luego de tumbarse un fallo de tutela que paralizaba el piloto de fracking en Puerto Wilches, denominado Kalé, las comunidades principalmente afectadas salieron a protestar en varias zonas, generando bloqueos viales.

En entrevista con Sigue La W, Leonardo Gutiérrez, representante de la Sociedad Civil en la Comisión Evaluadora de los pilotos de fracking, dio detalles de las protestas que se han generado en rechazo a los pilotos anunciados.

“La comunidad de Puerto Wilches salió a protestar porque existe mucha comunidad afro y se le está negando el derecho a la consulta previa con este fallo que les dice que no existen en el territorio. Además, la comunidad está viendo cuáles son los reales impactos”, dijo Gutiérrez.

Sobre las protestas que se han generado, Gutiérrez aseguró que “no se ha evaluado realmente cuál es el impacto de esta técnica, pero a nivel comercial. Dos pilotos no van a mostrar la realidad del fracking en Colombia”.

Por otra parte, señaló que “lo que está pasando con la comunidad es que no hay confianza, en Puerto Wilches llevamos 60 años en explotación petrolera y ningún acueducto tiene agua potable, si no ha habido un desarrollo no se puede tener confianza. La gente sabe que se hacen los pilotos y viene la parte comercial que es la que hace el daño”.

Por otra parte, denunció que las personas que se han opuesto a los pilotos han recibido amenazas. “Nosotros estamos en una región donde todavía el conflicto armado existe, aquí hay guerrillas y grupos paramilitares, a raíz de las personas que se han opuesto a la técnica, han recibido amenazas, han sido desplazadas”.

Por su parte, Ecopetrol hace un llamado al diálogo con los ambientalistas y aseguran que han tenido varios acercamientos con varias comunidades en 19 unidades territoriales de Puerto Wilches. Además, hacen énfasis en que tienen un proyecto sin daños ambientales.

Escuche la entrevista completa a continuación: