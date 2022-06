Desafíos económicos y del crecimiento inclusivo: los retos de América Latina

A propósito del panorama al que se enfrentan los países latinoamericanos a raíz de la pandemia por COVID-19, varios expertos se refirieron a los desafíos sociales, económicos y del crecimiento inclusivo en América Latina.

Durante el foro del Festival del Pensamiento Iberoamericano de Prisa Media, que se llevó a cabo en Cartagena y moderado por Alejandro Santos, Alicia Bárcena, exsecretaria General Adjunta de la ONU, Fabián Hernández, presidente CEO Colombia Telefonía Movistar y Carlos Gabas, exministro de Desarrollo Social de Brasil, identificaron un modelo de desarrollo que combata las necesidades en Latinoamérica.

Los expertos analizaron temas como la desigualdad, pobreza, desglobalización y digitalización, ejes fundamentales que, según explicaron, dan respuesta a problemáticas económicas que se generan en la región.

Alicia Bárcena enfatizó en la crisis de oferta y demanda por la desglobalización, debido a que el comercio y la inversión entre países ha disminuido.

En cuanto a métodos para controlar la inflación habló de poner al servicio otros “instrumentos macroeconómicos” que no afecten al sector público o privado.

Desigualdad

Bárcena explicó que para combatir la desigualdad se debe tener en cuenta tres ejes fundamentales:

Eliminar la cultura del privilegio apretando al sistema tributario y sentenciando la evasión fiscal.

Aumentar la productividad para generar autosuficiencia sanitaria, alimentaria y energética.

Redistribución de la riqueza con fiscalidad y buena regulación.

Bajo esa misma línea, mencionó que los gobiernos deben invertir en varios objetivos ligados a la educación y digitalización con capacidad, salud para una sociedad del cuidado y un mercado que esté al servicio de la sociedad.

Además, de una autonomía económica de las mujeres: “Las mujeres necesitan ganar lo mismo que los hombres y tener las mismas oportunidades en el mercado laboral”, aseguró.

Digitalización

Fabián Hernández, se refirió a la importancia de la reactivación económica a través de mecanismos de digitalización que impacten en la productividad y al PIB per cápita.

Según explicó, este es un elemento de democratización y de acceso a la información, el cual debe venir acompañado de una política de productividad digital dividida en dos líneas: mayor conectividad acompañada de capacidades de inversión en tecnología y de los bonos verdes, con el fin de financiar proyectos socialmente responsables con el medioambiente.

Hernández aseguró que esto es crucial para combatir la pobreza en países como Colombia: “es un trabajo conjunto entre el sector privado y público para resolver los problemas de los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible al año 2030. Más del 50 % de los objetivos necesita de la participación del sector público y privado”.

Aseguró que el gran reto es poder acabar con la brecha de talento digital, la cual es cerca del 48 % en países latinoamericanos.

“Hay una brecha en que no estamos teniendo los perfiles calificados para que asuman la digitalización, una brecha en talento digital, y si no hay talento digital o con habilidades no habrá inversión en tecnología ni mejoramiento”, puntualizó.

Políticas sociales

Por su parte, Carlos Gabas, señaló que América Latina tiene un problema muy grande y es la pobreza extrema.

“Este sistema no es capaz de mantener a las personas felices y con lo mínimo (…) la concentración de la renta es un gran problema”.

A su vez, trajo a colación el gobierno del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mencionando que, durante su paso por la Presidencia, realizaron un gerenciamiento de la miseria, a través del diálogo con los diferentes gremios generando la participación política de comunidades campesinas y de las mujeres.

Explicó que las políticas sociales son clave para una sociedad participativa:

“La sociedad cambió por la pandemia y tenemos que cambiar las estructuras, pero con un gran diálogo en la sociedad. El modelo de protección social tiene que ser construido para proteger a la sociedad”, finalizó.

Escuche el foro completo: