Alcaldía de Suárez no contratará a bomberos voluntarios por falta de presupuesto

Habitantes del municipio de Suárez, Tolima, viven desprotegidos. A falta de un equipo de Bomberos, deben lidiar ellos mismos con muchas cosas, entre ellas incendios.

En los últimos meses hubo tres incendios en el municipio, a los cuales la ciudadanía ha respondido con baldes de agua y plegarias, que en la mayoría de los casos no han funcionado, ya que las casas, objeto de los incendios, han terminado completamente destruidas.

Carlos Saiz, director del grupo de Bomberos Voluntarios, quienes hace unos años, a falta de bomberos en el municipio, decidieron unirse y proponer a la Alcaldía que ellos harían esa labor. Sin embargo, la alcaldesa Lusely Villalba, argumentado que por ser voluntarios no deben no se les debe pagar por sus servicios, dijo que no había presupuesto para estos servicios.

Saiz argumenta que la ley 1575 de 2017 dice lo contrario y que independientemente de ser “voluntario”, sí son objeto de una contraprestación.

“Es muy triste decirlo, pero todavía existen municipios en Colombia en donde se presenta una emergencia llámese una inundación, un incendio, accidente de tránsito y no hay quien los atienda”, dijo.

W Radio contactó a la alcaldesa y no obtuvo respuesta.