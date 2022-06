“la música me salvó la vida y por eso me dedico a ella”: DJ Valentina Moretti

En diálogo con Contrarreloj estuvo la DJ y productora musical Valentina Moretti hablando no solamente de su carrera musical que la ha llevado a ser una de las artistas de música electrónica contemporánea más importante de Latinoamérica, si no de su vida, pues desde pequeña era rechazada por sus padres y tuvo que abrirse su camino sola.

“Lamentablemente mis padres no me aceptaron y me corrieron de la casa; desde los 13 años vivo sola, no pude tener acceso a una educación normal, no tuve techo, ni familia, fueron momentos muy oscuros, viví en la calle muchos años; luego crucé a los Estados Unidos buscando oportunidades y allá encontré personas que me pudieron apoyar, me metí a estudiar, aprendí el idioma, pero aun así no me lograba aceptar, pues cuando te rechaza tu familia y tus amigos empiezas a dudar de ti y empiezas a pensar que tal vez tienen razón y que no deberías estar en este mundo; es algo muy delicado, la depresión es muy fuerte y es más difícil sobrellevar cuando no tienes a los que más quieres y ahí entró la música”, contó.

“La música me hacía feliz, me sentía completa, realizada y por instantes me podía desconectar de la realidad y sentir que valía y ahí fue donde me di cuenta de que la música me salvó la vida y por eso me dedico a ella”, complementó la artista de música electrónica.

Pese a lo ocurrido, ya hubo reconciliación con la madre: “hoy en día mi mamá ya me aceptó y hablamos bien, es un momento muy importante porque me ha devuelto seguridad y aunque nunca busqué la aceptación es bonito recibirla y más cuando se trata de la madre”.

Sobre su música, la DJ dijo que ha sido una experiencia muy bonita, pero que es muy joven y tiene mucho que aprender: “La experiencia ha sido gratificante y hasta sorpresivo, pues todo lo que ha pasado no me lo he esperaba. Ha sido muy bonito, pues vengo desde abajo, de vivir de la calle y ahora ser una artista estandarte de música electrónica a nivel Latinoamérica me da mucha felicidad”.

Acerca de la canción de Fox Sports por los 25 años de la cadena, Moretti comentó: “Fox Sports se acercó y me pidió una pieza exclusiva para sus 25 años, fue un reto para mí, pues yo hago música electrónica, pop, house y esta suena diferente a todo lo que he hecho, pues la idea era hacer una canción relacionada con las emociones que te hacen sentir los deportes; me divertí mucho, utilicé un acordeón, instrumento que nunca había usado, usé elementos de reguetón y cumbia y me salió algo experimental y atractivo para los escuchas. Estoy muy contenta”.