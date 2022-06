La USO estaría obligando a trabajadores de Ecopetrol a asistir a charlas sobre Petro

W Radio fue contactada por empleados y contratistas de Ecopetrol que trabajan en la estación de Chichimene en el departamento del Meta. Según los denunciantes, a las 6:30 de la mañana del 7 de julio, cuando llegaban a las inmediaciones de la planta, miembros de la Unión Sindical Obrera, más conocida como la USO, los forzaron a dirigirse al centro poblado del municipio de San Isidro y no les permitieron entrar a la planta, a pesar de que los denunciantes no hacen parte del sindicato.

Al llegar al centro, se realizó una jornada o un “mitin” como lo llamo el sindicato, para hablar sobre el Pacto Histórico y recoger apoyo para el candidato Gustavo Petro. La reunión inició a las 7 a.m. y terminó a las 9:40 a.m., interfiriendo con la jornada laboral de aquellos trabajadores que no hacen parte del sindicato.

W Radio se puso en contacto directamente con el presidente de la Unión Sindical de la Industria Petrolera, Jhon Alexander Rodríguez, quien ante la denuncia respondió que:

En primer lugar, el sindicato tomo una decisión mayoritaria de apoyar el Pacto Histórico y que esto se dio en su junta directiva con 19 votos a favor del Pacto Histórico y 1 por apoyar en su momento al Centro Esperanza.

En segundo lugar, aceptó que desde la USO se está haciendo campaña por Gustavo Petro para la presidencia de Colombia y que esto se aplica en todas las zonas donde hay presencia del sindicato.

En tercer lugar, manifestó que la orden desde la junta directiva de la USO es invitar a todos los trabajadores de la industria extractiva a que acudan a los espacios creados para conocer las políticas y plan de Gobierno del Pacto Histórico, pero que en ningún momento se ha dado la orden que sea de asistencia obligatoria, al punto que el señor Rodríguez pidió que los trabajadores que han sido obligados le hagan llegar sus respectivas denuncias para saber en cuál de las seccionales de la USO se está haciendo este procedimiento, el cual calificó como equivoco.

Finalmente, y en un plano más general, la USO manifestó que ha tenido varios encuentros con el candidato Petro para dialogar sobre los puntos en que no se encuentran de acuerdo con su plan de Gobierno y que desde luego están ligados a la transición energética del país sobre la que tanto se le ha indagado al candidato presidencial.