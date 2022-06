Rodolfo Hernández denuncia plan para asesinarlo y cancelará su agenda pública

Desde Miami, el candidato presidencial Rodolfo Hernández denunció un plan para asesinarlo y confirmó que cancelará todas sus apariciones públicas hasta el 19 de junio.

La declaración la dio luego de las explosivas conversaciones entre miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro, conocidas en las últimas horas.

“Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, dijo.

Y añadió que tiene la certeza de que su vida está en riesgo y que puede esperar cualquier cosa por parte de la campaña del Pacto Histórico.

“Hasta lo más grave de un grupo político que se comporta como una banda criminal. Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar”, señaló.