Estudiante es apuñalada por robarle su celular en Bucaramanga

Una menor de 12 años fue víctima de robo en las últimas horas en Bucaramanga, al salir del colegio Inem García Rovira. Al sacar el celular para llamar a su mamá, un sujeto la amenazó con un cuchillo exigiéndole que le entregara el celular.

En medio del forcejeo, el delincuente la atacó con arma blanca y la arrastro por la zona del patinódromo, dejándola con varias heridas.

Su mamá, Dalys Delgado Barajas, dijo que, debe ser sometida a una cirugía y los médicos tuvieron que cogerle 11 puntos en su brazo izquierdo, tras las heridas con arma cortopunzante. Además, también presentó una fractura en su dedo.

Puede leer:

“La niña sacó el celular y le dijo que le entregara el celular o la mataba, la niña no quería entregárselo. Hubo forcejeo y ahí la cortó. Ella lo cogió de la chaqueta y el sujeto me la arrastró, le quitó el celular, me le fracturó un dedo y salió corriendo. Mi hija está en la clínica”, señaló la madre de la menor.

Por su parte, la Policía de Bucaramanga anunció que, a través de la revisión de cámaras de seguridad, se pudo identificar al ladrón, para pronto ser capturado.

El coronel José Jaramillo, subcomandante de la Policía de Bucaramanga, dijo que, aunque no pueden dar muchos detalles de quién es el sujeto, quien dio la pista de su retrato hablado fue la mamá de la víctima.

“Ya estamos haciendo la investigación, verificando testimonios, tenemos posiblemente a la persona identificada para presentarla ante un juez. A pesar de que tenemos la posible identificación, ya estamos bajo las pistas del autor de este hecho”.

Lea en W:

Las autoridades rechazaron y repudiaron este hecho que atenta contra la vida de las menores. Teniendo en cuenta que en febrero del 2022 hubo protestas y rechazo por parte de la comunidad tras la muerte de Nickol Valentina, quien fue atacada con arma blanca al robarle su celular en el Mesón de los Búcaros.

Según las cifras de la Policía, diariamente se están capturando a ocho personas involucradas en el robo de celulares.