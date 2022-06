La manzana podrida de los remates de carros en Bogotá: el parqueadero

La W conoció que el soñado negocio de los remates de carros en Bogotá y Cundinamarca se convirtió en una auténtica pesadilla para quienes buscan retirar el vehículo de los parqueaderos judiciales en donde terminan los automotores inmovilizados por orden judicial.

Según estableció este medio, el solo cobro del parqueadero puede llegar a superar el valor comercial del carro si se comprara como nuevo en un concesionario.

Por ejemplo, un automóvil -gama media- marca Chevrolet Sail modelo 2016, rematado por un valor de inicio de subasta de 14 millones de pesos, no ha podido ser retirado por su oferente porque el valor del parqueadero a la fecha es de 63 millones de pesos por 4 años de depósito; es decir el vehículo tiene un precio total de 77 millones de pesos, lo que claramente es un precio superior teniendo en cuenta que el mismo vehículo, en un modelo más reciente puede valer en promedio 40 millones de pesos.

La W investigó y encontró que el mayor costo de los parqueaderos de los vehículos embargados se registró en 2021, cuando el valor por día de custodia de un vehículo se disparó en 300%, por esa razón consultamos al presidente de la Seccional del Consejo Superior de la Judicatura -Bogotá, Cundinamarca- Pedro Mestre, a quien desde el pasado mes de mayo le hemos pedido una entrevista al aire, sin embargo, solo hemos obtenido respuestas a través de derechos de petición.

Manzana podrida

Este medio confirmó que desde 2019 no existe en Bogotá y Cundinamarca un registro de parqueaderos autorizados, supuestamente porque ningún oferente cumplió con los requisitos para prestar dicho servicio, por lo que hoy en día todos los vehículos embargados por orden judicial se encuentran depositados en parqueaderos NO autorizados y peor aún no existe un responsable de su custodia y de lo que les pueda llegar a pasar.

Consultado a la Seccional, nos confirmó que en 2020 la Corte Constitucional les dejó en firme la competencia para adelantar el registro de parqueaderos y fijar anualmente sus tarifas, pero esto no se ha realizado y como consecuencia, este medio no pudo establecer con exactitud en dónde se encuentran los vehículos embargados y mucho menos si dichos parqueaderos cuentan con al menos una póliza obligatoria contra perdida o daños.

Tarifas

Sobre las tarifas de los parqueaderos conocimos que la Seccional acogió la normatividad establecida por la Alcaldía de Bogotá para parqueaderos públicos, por esa razón en los últimos años, todos los carros embargados en Bogotá y Cundinamarca empezaron a pagar tarifa de parqueadero similares a los del Aeropuerto el Dorado o inclusive precio de parqueadero en Centro Comercial, aún si el carro no se encuentra en Bogotá.

Pero como si no fuera poco, a la fecha no existe un solo informe por parte de los parqueaderos en los que se reporte: número de vehículos a cargo, estado actual e incluso el saldo adeudado.