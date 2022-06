Piden revocar o extender la resolución del ICA que desaloja a 800 familias

El pasado 2 de mayo salió una resolución del ICA que da un plazo de 90 días a los campesinos que se dedican a la ganadería, para que saquen sus animales de la zona delimitada en el páramo de Ocetá.

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, convocó una reunión con el gerente de la seccional Boyacá del Instituto Agropecuario Colombiano ICA, Corpoboyacá con su director Herman Amaya y 14 alcaldes de los municipios afectados por la medida.

El mandatario de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, dijo “Es una falta de respeto que saquen una resolución y no se nos haya socializado y que ni siquiera han definido claramente cuáles son los sectores”.

También expuso que para tomar esta medida no se realizó un debido proceso, ya que el ICA no tuvo en cuenta la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

“Yo le reitero la invitación al ICA a que revoque su decisión o ampliar el plazo, pues hay claras violaciones al debido proceso; las zonas no están debidamente identificadas, a los campesinos no se les ha socializado. Se trata de los derechos de quienes más necesitan del apoyo del Estado”, concluyó.