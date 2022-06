Conozca los horarios en el que estará habilitada la vía Curos - Málaga

El Invías informó que desde hoy, 16 de junio, se permite el paso restringido en la vía Curos - Málaga, en ciertos horarios que son los siguientes: 7:00 a.m. a 8:00 a.m y de 12:00 m.m. a 2:00 p.m. Siendo así, el corredor no estará abierto durante la noche, por seguridad de los conductores.

Esta apertura oficial se origina luego de que el 26 de mayo, hubiera pérdida de banca, tras una avalancha en el sector Los Canelos.

Puede leer: Bolsas negras con supuestos cuerpos son una campaña de concejal de Bucaramanga

La entidad explicó que en el kilómetro 88 se siguen haciendo las excavaciones de talud. Por otro lado, pidió a la Policía de Santa Bárbara que haga control con los viajeros que no han acatado la resolución del cierre total y eso genera constantemente un embotellamiento en donde se hacen las obras de mitigación.

Lea en W: Conclusiones de la reunión entre Rodolfo Hernández y empresarios

“La interventoría, en conjunto con el contratista, continúa el monitoreo permanente tanto a la montaña como a los cauces de las microcuencas, a fin de evidenciar si hay posibilidad de que se presenten nuevos flujos de lodos y rocas y actuar para reducir el riesgo”.