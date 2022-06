No somos su prioridad: directora de Unidad de Búsqueda a Daniel Palacios

En entrevista con Contrarreloj, la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Marina Monzón, se refirió al lanzamiento del plan nacional de búsqueda que adelantarán en 34 regiones, así como las críticas a la falta de colaboración del gobierno Duque en su labor.

De acuerdo con la directora, el plan construido con las organizaciones e instituciones permitirá tener una “hoja de ruta” que contribuya a la reparación y, sobre todo, culminar el sufrimiento de las familias de los desaparecidos. La directora indicó que, a corte actual, la cifra preliminar de personas con paradero desconocido en el marco del conflicto supera las 102.000 personas.

“La ruta que estamos trazando es para la no repetición (...) esta cifra es estremecedora, pero es preliminar, y otra cosa importante, estamos hablando de 102.000 personas que han sido desaparecidas de manera regular desde 1948″, afirmó Monzón.

En relación con las duras críticas al Gobierno acusando falta de colaboración de varias de sus entidades, la directora señaló que una de las carteras sobre las que han tenido problemas para acceder a su información es el Ministerio de Interior, “no estamos teniendo comunicación o relacionamiento de alto nivel, que mande un mensaje de articulación decidida”.

“No hay agenda, esto que significa en términos prácticos: no hay prioridad en este relacionamiento (desde el ministro del interior), entonces el ministro (Daniel Palacios) nunca ha podido tener una agenda para tener una reunión. La persona que está manejando ese tema no puede tomar decisiones. Y así como eso el Ministerio de Defensa, entonces hay varias instituciones que no han puesto la prioridad que se definió en el Acuerdo de Paz que es buscar a los desaparecidos” continuó Monzón.

En la entrevista la directora de la Unidad de Búsqueda también criticó los procesos para poner denuncias por desapariciones, que en algunas ocasiones limitan a las familias que buscan a sus seres queridos, indicando que por ejemplo “en el caso de personas que integraban grupos armados, y sus familias los están buscando, ir a una institución que lo primero que hace es investigar si pertenecen o no al grupo armado los inhibe”.