Interno niega irregularidades en cárcel de Apartadó

El pasado 16 de junio La W reveló que el exdirector de la cárcel La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo Claros, procesado por presuntos actos de corrupción, fue asignado como director encargado de la cárcel de Apartadó, Antioquia.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ordenó la destitución inmediata de Perdomo, tras conocer la designación como nuevo director encargado de dicho centro penitenciario

En medio de la polémica se reveló una denuncia hecha por internos del pabellón 2 de la cárcel de Apartadó en la que aseguran se han presentado actos irregulares.

A través de una carta internos denunciaron sobornos y el cobro de millonarias sumas de dinero a internos para no trasladarlos a otras cárceles.

Uno de los internos mencionado en la carta, negó haber estado involucrado en hechos de corrupción en la cárcel y desmintió a sus compañeros. Esto fue lo que informó a la emisora:

“Yo Euclides Suárez Tobón, recluído en el patio número dos del centro penitenciario de Apartadó, me dirijo a ustedes para rechazar de plena las acusaciones en donde me ponen como referencia de un escrito anónimo, el cual no salió de este patio, en contra del mayor Luis Francisco Perdomo, director de esta cárcel, donde según el escrito soy testigo de una entrega de un dinero del compañero Yoni Alexander Meza Sánchez”, señaló.

Y añadió: “jamás coordiné, ni fui testigo de dicha acusación no sé quién lo escribió, ni porque lo escribió, porque yo en ningún momento le he entregado ningún dinero ni al mayor Perdomo, ni a la guardia como tal. Yo soy nuevo en esta cárcel llegué junto a Johnny Mesa y desde el primer momento no he conocido que se tenga que pagar por algún beneficio como tal”.

Finalmente mencionó que: “lo único que se escucha en dicho patio es que, desde que llegó el mayor Luis Francisco Perdomo, como director, todos los trámites son más rápidos debido a que hacen jornadas jurídicas, lo cual en esta cárcel se veía muy poco cuentan los compañeros más antiguos. Para todos hay los mismos beneficios por lo tanto desmiento totalmente el escrito”.